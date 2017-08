FC Utrecht is de underdog in de confrontatie met Zenit

Met FC Utrecht en Zenit St. Petersburg treffen vanavond twee ploegen elkaar die zich nadrukkelijk hebben gemanifesteerd op de transfermarkt. Wel met verschillende invalshoeken, uiteraard gebaseerd op de financiële mogelijkheden van beide clubs. FC Utrecht oriënteerde zich vooral op de binnenlandse markt, terwijl Zenit de blik met name op spelers uit Argentinië richtte.

De transferperiode kent een dynamiek waarbij je niet alles in de hand hebt, zei Erik ten Hag gisteren, een dag voor het tweeluik met Zenit met als inzet een plaats in de groepsfase van de Europa League. Voor de trainer van FC Utrecht had het allemaal wel iets minder dynamisch mogen zijn. Mede door het succes van vorig seizoen - de club uit de Domstad eindigde als vierde in de eredivisie - was er veel interesse voor zijn spelers.

"Als je een goed seizoen draait en je leeft in het Nederlandse voetballandschap, dan weet je dat je spelers gaat kwijtraken", vertelde Ten Hag op sportpark Zoutenbalch, het trainingscomplex van FC Utrecht. "Spelers die het potentieel hebben om bij een betere club of in een betere competitie te spelen. Bij ons zijn er meer spelers weggegaan dan we vooraf hadden gehoopt. Maar daar moet je mee dealen."

Ten Hag had kunnen leven met het vertrek van twee à drie 'sterkhouders', maar zag met Ruiter, Ludwig, Brama, Amrabat, Haller en Zivkovic zes potentiële basisspelers uitwaaieren. Bij de opening van de competitie, vrijdagavond tegen ADO Den Haag, stonden nieuwkomers Dessers (NAC), Kali (Willem II) en Van de Streek (Cambuur) in de basis, terwijl Emanuelson (hij zat zonder club) inviel. Uit het buitenland kwamen de Duitser Görtler (Kaiserslautern) en de Fransman Bahebeck (gehuurd van Paris Saint-Germain) naar Utrecht.

Middels een continu scoutingsproces probeerde FC Utrecht adequaat in te spelen op de uittocht. Maar, zo zei Ten Hag, als trainer moet je toch een paar stappen terugzetten. "Als je team voor een groot deel in stand blijft, kun je de speelwijze verder perfectioneren. Nu moet je het team weer formeren en een zo succesvolle speelwijze organiseren. Op dit moment zitten we aan het begin van dat proces."

De trainer van FC Utrecht weet dat hij als underdog aan de dubbele confrontatie met Zenit begint. "Het is een grote club met veel goede spelers. Ze hebben ook een duidelijke visie qua speelwijze. Ze beheersen veel facetten van het topvoetbal en het wordt voor ons een geweldige uitdaging en een test. Maar in voetbal maak je altijd kans. Als wij een hoog niveau halen, is alles mogelijk."

Ten Hag zag die wedstrijd en hechtte niet veel waarde aan de uitslag. "Het was een wedstrijd tussen twee topploegen en het krachtsverschil was niet zo groot als de uitslag doet vermoeden."

Vooralsnog lijkt Mancini zijn zaakjes op orde te hebben, al bereikte hij met zijn nieuwe werkgever op moeizame wijze de play-off van de Europa League. Na een 0-1 nederlaag in eigen huis tegen Bnei Jehoeda won Zenit de return in Israël met 0-2. In de competitie staat Zenit na zes duels ongeslagen aan kop. Van kampioen Spartak Moskou werd met 5-1 gewonnen.

Als opvolger van de weggestuurde Roemeen Lucescu streek Mancini, als coach gelouterd in Italië en Engeland, in Sint Petersburg neer. Met de zak geld dat hij van de clubleiding kreeg richtte hij zich vooral op Argentijnse spelers. Deze maand voegde de Zuid-Amerikaan Kranevitter (Atletico Madrid) zich bij zijn landgenoten Paredes (AS Roma), Mammama (Lyon) en Sriussi (River Plate).

Bij Zenit werd in juni Roberto Mancini als coach aangesteld. De Italiaan kreeg als opdracht mee dat de club zich weer dient te plaatsen voor de Champions League. Dat lukte Zenit de afgelopen twee seizoenen niet. Waar FC Utrecht de vierde plaats van afgelopen seizoen bejubelde, daar werd de derde plaats van Zenit in de Russische competitie als een afgang bestempeld.

Ayoub onzeker, Kali zeker niet, Janssen en Leeuwin geschorst

Ten Hag hoopt dat Ayoub vanavond kan meedoen tegen Zenit St. Petersburg. De middenvelder viel vrijdag met een enkelblessure uit tijdens het uitduel met ADO Den Haag. "Ik wisselde hem een beetje preventief", zei Ten Hag, die in beide ontmoetingen met de koploper uit de Russische competitie geen beroep kan doen op Kali. De middenvelder hield een achillespeesblessure over aan de wedstrijd tegen ADO en is naar verwachting twee maanden uitgeschakeld. Ten Hag moet ook zijn twee centrale verdedigers, Janssen en Leeuwin, vanavond missen. Zij zijn geschorst. "De selectie is zo ingericht dat we tegenvallers kunnen opvangen", merkte Ten Hag op. "Je weet dat er in een seizoen dingen verkeerd kunnen gaan en daar moet je vooraf rekening mee houden.

Je hoopt natuurlijk altijd je beste spelers te kunnen opstellen, dat vergroot je mogelijkheden. Maar het is zoals het is. Het enige wat er kan gebeuren is dat spelers op een positie staan die niet hun favoriete positie is. Daar wordt het team niet per se minder sterk door."