FC Twente-trainer Pusic klaart de klus, maar na de promotie is het nog de vraag of hij mag blijven

FC Twente is terug. Terug in de eredivisie. De Enschedese club, die vorig jaar na 34 seizoenen op het hoogste niveau degradeerde, werd gistermiddag kampioen van de eerste divisie na een gelijkspel tegen Jong AZ (0-0).

Het succes van FC Twente, de landskampioen van 2010, heeft vele gezichten. Allereerst natuurlijk dat van de bijna twintigduizend seizoenkaarthouders, een aantal waarmee FC Twente na Ajax, Feyenoord en PSV de grootste vaste aanhang van Nederland heeft. Een gedeelte van de Twente-supporters betrad gisteren dolbij het veld om, nog voordat KNVB-directeur Gudde de kampioensschaal uitreikte, feest te vieren met de spelers.

Verder is er Marino Pusic, die vorig seizoen – na het voortijdige ontslag van trainer Verbeek – het tij niet meer kon keren en degradeerde met FC Twente. “Mijn tranen van verdriet zijn in één keer weggevaagd door tranen van vreugde”, jubelde Pusic na afloop. “Dit is het enige wat in herinnering blijft.”

Ondanks het doelpuntloze gelijkspel werd er tijdens de ‘kampioenswedstrijd’ toch nog twee keer gejuicht in Enschede, al had dat te maken met de ontwikkelingen bij de wedstrijd van Sparta, de enig overgebleven concurrent van FC Twente. Op bezoek bij Jong PSV verloor Sparta met 2-0; twee doelpunten die euforisch werden ontvangen in de Grolsch Veste. Wie vermoedde dat dat scoreverloop bevrijdend zou werken op de thuisclub, had het mis. Jong AZ kreeg de beste kansen in Enschede. FC Twente leek verlamd door de druk.

Architect

“De estheticus in mij vraagt wel meer, ja”, somberde technisch directeur Van Leeuwen na afloop in de catacomben. Van Leeuwen is de architect achter de wederopstanding van FC Twente. Hij begon in juli aan zijn lastige taak. Wat hij destijds aantrof? “Verlatenheid”, zei Van Leeuwen in februari tegen deze krant. “Er was helemaal niets. Geen spelers, geen medische staf, geen fysieke trainers – niets. In de maand dat de competitie begon, augustus, moesten wij nog op zoek naar een heel elftal.”

Of Pusic volgend seizoen nog trainer is? ‘Misschien valt er wel een meteoriet uit de hemel’

Dat elftal kreeg, na een moeizame start, steeds meer vorm. Het resulteerde onder andere in een serie van vijftien ongeslagen wedstrijden. Pusic, gistermiddag druipend van het water nadat hij het bad in was gegooid: “Het team heeft door het hele jaar fantastisch met elkaar gewerkt. Er was een bepaalde saamhorigheid. Daar ben ik heel trots op.”

De toekomst van Pusic wordt nog met vraagtekens omgeven in het oosten. Van Leeuwen, getooid met rode sjaal, hield zich op de vlakte of de Twente-coach zijn doorlopende verbintenis mag uitdienen. Of Pusic volgend seizoen nog trainer is? “Misschien valt er wel een meteoriet uit de hemel”, zei een ietwat norse Van Leeuwen. “Wat je bij iedere club na een seizoen doet, is evalueren. Dat zullen wij ook doen.”