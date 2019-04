FC Twente terug in de eredivisie

FC Twente kwam voor een uitverkochte Veste tegen Jong AZ niet verder dan 0-0. Dat resultaat volstond omdat nummer twee Sparta Rotterdam met 2-0 verloor bij Jong PSV.

Lees verder na de advertentie

Twente maakte in de kampioenswedstrijd geen goede indruk. Jong AZ kreeg in de beginfase via Tijjani Reijnders en Jamie Jacobs zelfs twee goede kansen. Twente werd via de Spanjaard Aitor Cantalapiedra in de 17de minuut voor het eerst gevaarlijk.

Peet Bijen van FC Twente schudt Jelle Duin van Jong AZ af. © BSR Agency

Ook na rust moesten de fans van FC Twente er lang rekening mee houden dat het titelfeest nog even zou worden uitgesteld. De treffer van Zakaria Aboukhlal van Jong PSV tegen Sparta zorgde voor grote opluchting. FC Twente was tien minuten voor tijd via Peet Bijen nog dichtbij de overwinning, maar de verdediger kopte de bal net naast. Kort daarna maakte Jong PSV tegen Sparta de 2-0, waarmee de titelstrijd definitief was beslist.

Het betekende de tweede promotie voor FC Twente naar de eredivisie. De eerste keer gebeurde dat in 1984, ook nadat de club één jaar op een lager niveau had gespeeld.

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees alles over voetbal in ons dossier.