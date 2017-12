FC Twente na strafschoppen langs Ajax

Ajax-keeper Onana stopte nog de strafschop van invaller Tighadouini, maar vervolgens schoot Ziyech over namens Ajax en zag De Ligt zijn beslissende inzet gestopt door Twente-doelman Drommel.

Dat zal hard aankomen bij Ajax-trainer Marcel Keizer. Hij leek er juist, na maanden puzzelen, uit te zijn in welke formatie zijn elftal het beste rendeert, maar de Ajax-coach moet toch zijn bedenkingen hebben gehad bij het verval tegen FC Twente. Keizer gunde Dolberg een basisplaats in Enschede, waardoor Huntelaar, zondag nog trefzeker in het duel met AZ, op de bank moest plaatsnemen. Met de argumentatie van Keizer - de snelle, wendbare Dolberg zou het steriele verdedigingsduo Thesker/Hooiveld eerder in verlegenheid kunnen brengen - was niet zo veel mis. Het was alleen niet Dolberg, maar Kluivert die het gelijk van de coach bewees. Na ruim een kwartier accelereerde Kluivert achtereenvolgens langs Ter Avest, zijn directe tegenstander, en Bijen, waarna de linksbuiten, die de Duitser Younes buiten de ploeg houdt, op fraaie wijze afrondde achter keeper Drommel.

Hiaten

Die voorsprong was terecht. Ajax controleerde de wedstrijd, zoals het dat vaak doet, maar tot grote kansen leidde het niet - en ook dat was een repeterend verhaal. In de bijna uitverkochte Grolsche Veste vielen wederom de nodige hiaten op bij Ajax. De voortdurende dreiging van Kluivert stond bijvoorbeeld in schril contrast met het fletse optreden van de Braziliaanse rechtsbuiten Neres. Hij was vrijwel onzichtbaar. Verder is het voor Keizer te hopen dat de verdedigers Sinkgraven en Viergever spoedig herstellen van blessures, zodat de linksbackpositie beter ingevuld kan worden. Gisteravond stond daar Dijks, die van geluk mocht spreken dat een charge in de eerste helft niet bestraft werd met een penalty.

Twente-trainer Verbeek bracht in de tweede helft Tighadouini voor Boere en verloste Ter Avest (ten faveure van Van der Lely) van zijn kansloze strijd tegen Kluivert, die even later tot zijn verbazing ook naar de kant werd gehaald. De mutaties van Verbeek brachten in blessuretijd wel het gewenste effect. Assaidi schoot, na een touche van Veltman, vlak voor het eindsignaal raak achter Onana.