FC Twente moet grote financiële offers brengen na degradatie

In de perskamer van de Grolsch Veste wordt de ranglijst in de eredivisie uitgebeeld door de sjaaltjes van de achttien clubs. Met na 33 wedstrijden bovenaan in het linkerrijtje landskampioen PSV en onderaan in het rechterrijtje degradant FC Twente. Wat een verschil met acht jaar geleden, toen het rood-witte sjaaltje van FC Twente hing op de huidige plek van PSV, als de trotse kampioen van Nederland.

Lees verder na de advertentie

Het vervangen van de sjaaltjes door die van de eerstedivisieclubs is voor FC Twente niet zozeer een financiële klap – dat van FC Emmen kost bijvoorbeeld 12,50 euro en met wat geluk degraderen Roda JC en Sparta – als wel een emotionele tik. De club is voornemens, zo zei algemeen directeur Erik Velderman vandaag tijdens een persconferentie, om koste wat het kost binnen een jaar terug te keren in de eredivisie.

Daarvoor moeten grote financiële offers worden gebracht, erkende Velderman. De begroting van FC Twente zal worden verlaagd van 30 miljoen euro naar tussen de 18 en 20 miljoen. Voor de meeste clubs in Nederland is dat een astronomisch bedrag. Excelsior draait al jaren mee in de eredivisie met een begroting van zes miloen en het naar de hoogste klasse gepromoveerde Fortuna Sittard werkte dit seizoen met een begroting van 2,4 miljoen.

Krimpen De gedwongen sanering die de komende periode zal worden doorgevoerd heeft uiteraard ook consequenties voor de huidige spelersgroep. In tien van de twintig doorlopende contracten van de spelers uit de A-selectie is een degradatieclausule opgenomen. Dat houdt in dat een speler of een flink deel van zijn salaris moet afstaan of dat het contract ongedaan wordt gemaakt en dat de speler transfervrij op zoek mag naar een andere werkgever. ‘Pijnlijk’ noemt directeur Velderman het on­ver­mij­de­lij­ke ontslag van werknemers Mario Pusic, de trainer die eerst de ontslagen René Hake opvolgde en later de plaats innam van de eveneens weggestuurde Gertjan Verbeek, mag blijven. In welke functie, daar wilde Velderman zich niet over uitlaten. Dat heeft ook te maken met degene die de nieuwe technisch-directeur wordt. Velderman wilde niet kwijt over er al gesprekken met kandidaten waren gevoerd. Ook zal er fors worden gesneden in het totale personeelsbestand van de club, waarschijnlijk met zo’n 40 procent. Waar de begroting daalt, daar moet gezocht worden naar kostendalende maatregelen, zo zei Velderman, die het personeel vóór de persconferentie over de aanstaande inkrimping had ingelicht. ‘Pijnlijk’ noemde Velderman het onvermijdelijke ontslag van werknemers. Tussen alle somberheid door had de algemeen directeur ook nog enig goed nieuws te melden. Hoofdsponsor Pure Energie zou de club een ‘genereus aanbod’ hebben gedaan. Ook Grolsch, naamgever van het stadion, deed FC Twente al een handreiking. Tevens rekent de club op steun van ondernemers uit de regio. Velderman erkende in gesprek te zijn met financiers en zag in het uitgeven van aandelen een serieuze optie.