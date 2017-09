FC Twente blaast de positie van René Hake nieuw leven in

Op het nippertje transformeerde een laatste eresaluut in de vorm van een bescheiden nederlaag tegen FC Utrecht in een wederopstanding van welhaast bijbelse proporties. Met maar liefst 4-0 schoven de tukkers de subtopper terzijde, daarmee net op tijd nieuw leven inblazend in de positie van de trainer.

Het is al geen pretje om René Hake te zijn, maar de start van het seizoen gaf al helemaal geen reden tot enig plezier

Want die was in de aanloop naar het duel vrij penibel geworden. Het is al geen pretje om René Hake te zijn, de man die zelden te betrappen valt op een lach, maar de start van het seizoen gaf al helemaal geen reden tot enig plezier. De reeks nederlagen die eind vorig seizoen was ingezet, werd in de nieuwe jaargang gestaag opgevoerd naar zeven stuks, een evenaring van het clubrecord uit 1966.

Gevoegd bij het onsamenhangende spel, uitgevoerd door een verzameling acteurs die elkaar amper leken te begrijpen, plus de dreigende teksten die na de laatste nederlaag tegen Sparta door technisch directeur Jan van Halst werden gebezigd (‘Dit is FC Twente-onwaardig’) en het was duidelijk dat D-Day was aangebroken voor Hake. Een nieuwe nederlaag zou het lot van de trainer bezegeld hebben, dat leed geen twijfel.

Om dat scenario te voorkomen moest er dus gewonnen worden van FC Utrecht, een elftal die door sommigen werd bestempeld als enige serieuze uitdager van de top 3. In en om de Domstad viel zelfs het woord ‘kampioenskandidaat’, maar die bespiegelingen kunnen na gisteren het vriesvak in. Op goede dagen kan de formatie van Ten Hag het elke club moeilijk maken, maar in mentaal opzicht dienen er nog stappen gemaakt te worden. Zo werd tegen FC Twente vergeten de aarzelende start van de thuisclub af te straffen en zakte het elftal meteen diep weg toen het in de negende minuut op achterstand kwam.

Teken van leven Dat doelpunt van Tom Boere, vorig seizoen nog topscorer van de eerste divisie, was net het medicijn dat het veelgeplaagde elftal van Hake nodig had. Opeens kwam er leven in het team, kreeg met name Assaidi de geest en stond er na dik een half uur spelen zomaar 3-0 op het scorebord na goals van Lam en Slagveer. Elk doelpunt werd door Hake met gebalde vuisten begroet, zo’n weelde van ongekende omvang was voor de Drent ook even wennen. In één helft was er meer gescoord dan in de vier duels ervoor. Tegen een FC Utrecht dat in hetzelfde aantal wedstrijden maar twee tegentreffers had moeten incasseren. Veel supporters hadden de club al de rug toegekeerd uit onvrede met de armzalige resultaten De wereld stond dus even op z’n kop in de Grolsch Veste die weleens beter gevuld was dan gisteren. Veel supporters hadden de club al de rug toegekeerd uit onvrede met de armzalige resultaten. Een vreemdelingenlegioen dat presteert valt nog wel te pruimen, eentje die nauwelijks tot aanvaardbaar voetbal komt, niet. In die zin slaakte ook Van Halst na afloop een zucht van verlichting na het sleutelduel met Utrecht. Naast de positie van de trainer, wiens contract hij in december met twee jaar verlengde, stonden ook ‘zijn’ aankopen zoals Boere, Holla en Slagveer ter discussie. Allemaal spelers die op het hoogste niveau nog niet hadden overtuigd. Het ‘Boere, Boere’ dat de nieuwe spits kreeg toegezongen moet de voormalige goalgetter van FC Oss als muziek in de oren hebben geklonken, al had de spits zeker nog twee keer moeten scoren. Maar wat deed het er toe, op een middag die een nieuwe start inluidde voor FC Twente én voor René Hake, op wiens gezicht zowaar een lach doorbrak na het laatste fluitsignaal. Als significant teken van leven.

Assaidi: ‘Blij voor de trainer’ Hoewel geplaagd door kramp zette Assaidi in de 75ste minuut een imposante spurt in richting de zijlijn, met zijn teamgenoten op de hielen. De maker van de 4-0 wilde ook de trainer in de viering betrekken, om zo de buitenwereld te laten zien dat er, hoewel anders gesuggereerd, geen sprake was van sluimerende rebellie tegen Hake. “We hebben vanaf het begin achter de trainer gestaan, berichten als zou dat niet zo zijn, klopten niet”, aldus de linksbuiten die na afloop een gelukzalige indruk maakte. “Dit hadden we zó hard nodig, daar hebben we de hele week, onder andere met een trainingskamp in De Lutte, naartoe gewerkt. Nu hebben we wel de lef getoond die in de eerste duels ontbrak, nu vochten we wel voor elkaar. Ik ben blij en gelukkig, en helemaal voor de trainer. Hier kunnen we mee verder.”

