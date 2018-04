FC Twente 8 jaar na kampioenschap gedegradeerd naar eerste divisie

De hoop op een langer verblijf op het hoogste niveau was bij veel Twente-aanhangers na de vorige speelronde al verdwenen. Een dag na de thuiszege op PEC Zwolle (2-0) won concurrent Sparta en pakte ook Roda JC een punt. Twente begon daardoor zondag in de Gelredome met vier punten achterstand op zowel Roda als Sparta.

Een dag voor de wedstrijd viel Fredrik Jensen met een voetblessure weg bij FC Twente. Zonder de aanvallende middenvelder opende het elftal van Marino Pusic nog wel aardig. De trainer was het eerste kwartier zeer nadrukkelijk aanwezig aan de rand van het veld en probeerde zijn fanatisme over te brengen op zijn spelers.

In een weinig verheffende eerste helft waren de eerste doelpogingen voor Twente, maar bleek Vitesse doeltreffender. Thulani Serero schoot vijf minuten voor de pauze van afstand raak. Daarmee verdween het laatste beetje hoop bij de spelers van Twente, die ook nog werden geconfronteerd met ongunstige tussenstanden op andere velden.

Toen Tim Matavz in de 53e minuut de voorsprong voor Vitesse met een kopbal verdubbelde, was het duel in Arnhem gespeeld. Net als bij veel andere clubs kon Twente, dat in 2010 nog kampioen werd van de Eredivisie, ook bij Vitesse op weinig medeleven rekenen. Voor aanvang van het duel toonden supporters van de thuisclub al een groot spandoek met daarop de naam van FC Twente gekoppeld aan een stier, het logo van de Jupiler League. 'Zij gaan naar Nijmegen', zongen de fans van Vitesse na de 2-0 over de mogelijke duels van volgend seizoen in de eerste divisie tussen Twente en NEC.

Mason Mount, Bryan Linssen en opnieuw Matavz maakten met nog drie doelpunten de nederlaag en degradatie voor Twente nog pijnlijker.