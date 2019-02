FC Groningen komt als volwassen team uit de winterstop: de Trots van het Noorden straalt weer

De zon schijnt uitbundig op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Voor de lokale voetbalclub is het een mooie symboliek. FC Groningen heeft – na een moeizame seizoensstart – de donkere wolken van een degradatie voorlopig verdreven en bezet nu de twaalfde plek in de eredivisie. Zondag ontvangt het Feyenoord (14.30 uur).

Danny Buijs (36), de jongste trainer van de eredivisie, betrad gisteren met een brede glimlach de bestuurskamer van het trainingscomplex, waar de Dordtenaar wekelijks zijn praatje houdt voor de regionale pers. Er werd regelmatig gelachen. Ontspannen oogde het. En dat heeft vooral te maken met de prestaties van FC Groningen. Na de winterstop behaalde de Trots van het Noorden negen punten uit vier wedstrijden.

Buijs dankt de herrijzenis van zijn elftal vooral aan de kwaliteitsinjectie binnen zijn selectie. Liefst zes nieuwe spelers verwelkomde hij tijdens de winterstop. Vier daarvan zijn huurlingen: Sierhuis (Ajax), Bel Hassani (AZ), Bruns (Vitesse) en de Japanner Itakura (Manchester City). Mo El Hankouri (Feyenoord), die het eerste half jaar wordt gehuurd, krijgt na dit seizoen een vaste verbintenis, iets wat al het geval is voor Gladon, die zijn contact liet ontbinden bij het Engelse Wolverhampton Wanderers.

Volwassenheid

Het sextet bedekt een hiaat dat FC Groningen in de eerste competitiehelft regelmatig opbrak: ervaring. “Het zijn, op Itakura na, allemaal Nederlandstalige spelers, van wie een aantal ervaring op het hoogste niveau heeft”, vertelt Buijs, zittend aan de kop van een robuuste houten tafel. “Zij brengen, naast hun voetballende kwaliteiten, volwassenheid in het team. Er is nu meer balans.”

Dat evenwicht was voor de winterstop soms ver te zoeken. “We hebben een talentvolle spelersgroep”, meent aanvoerder Te Wierik. “Alleen, soms was ik de oudste veldspeler, terwijl ik pas 26 ben. Dat is best gek. Als er dan gevraagd werd om even een slimme overtreding te maken of te gaan liggen, dan gebeurde dat niet. Logisch. Dat soort slimmigheden leer je ook pas in de loop der jaren.”

Het zorgde ervoor dat FC Groningen na tien wedstrijden onderaan stond met slechts vier punten. Voor Buijs was dat een zware beproeving. De onrust om hem heen nam alsmaar toe. Supporters kwamen in opstand tegen algemeen directeur Hans Nijland, die na dit seizoen na 23 jaar vertrekt bij FC Groningen. Doelman Padt raakte in opspraak na misdragingen in een trein. In de spelersgroep viel van harmonie weinig te bespeuren.