FC Groningen hoopt op centen, maar gokt op de jeugd

Jarenlang eindigde de Groningse club standaard in de bovenste regionen van de competitie en streed mee om Europese tickets. Maar FC Groningen is voorbijgestreefd en moet nu genoegen nemen met een dertiende plaats. De club staat slechts vijf punten boven de degradatiestreep. En dan laten de fans het ook nog eens afweten en maakte trainer Ernest Faber woensdag bekend aan het einde van het seizoen te vertrekken.

Lees verder na de advertentie

Algemeen directeur Hans Nijland weet wel waar dat aan ligt. "Het is bekend dat Vitesse (de Rus Alexander Chigirinsky, red.) en FC Utrecht (Frans van Seumeren, red.) private investeerders hebben en daardoor meer geld aan spelers kunnen uitgeven dan een club als Groningen", zegt hij. Vitesse leed vorig seizoen een verlies van ruim 10 miljoen euro, maar dat tekort werd gedekt door de eigenaar.

Om de aansluiting met de concurrentie niet te verliezen is Groningen ook op zoek naar extra middelen. In de zomer maakte Nijland bekend dat de club een tekort van 2,2 miljoen euro had, maar volgens de algemeen directeur is dat tekort 'dichtgefietst'. Toch denkt hij dat de zoektocht naar een groter budget hard nodig is.

Een mooi glas rode wijn Betekent dat dat ook Groningen in zee gaat met een private investeerder? "Op dit moment hebben we niemand op het oog, maar ik sluit niet uit dat er in de toekomst een of meerdere investeerders komen die FC Groningen in financieel opzicht helpen", antwoordt Nijland. "Ik ben best een beetje jaloers op FC Utrecht. Als bij wijze van spreken de tweelingbroer van Frans van Seumeren - mét een Groningenhart - zich aandient, dan zou ik graag eens een mooi glas rode wijn met hem drinken." Ik ben best een beetje jaloers op FC Utrecht Hans Nijland, algemeen directeur Maar zover is het volgens Nijland niet. De in zijn ogen juiste kandidaat heeft nog geen interesse getoond. En de club moet er klaar voor zijn, vindt hij. "Niet alleen de directie, maar ook de supporters en de sponsors moeten daarachter staan. Je moet bij alles wat je doet zorgen dat je niet vervreemdt van je achterban." En dus probeert Groningen het gat met de concurrentie op een andere manier te dichten. Als in juni het topsportcentrum wordt opgeleverd, hoopt de club op een oppepper voor de jeugdopleiding.