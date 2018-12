FC Emmen weet het publiek nog niet te verwennen, toch zitten de tribunes altijd vol

FC Emmen - Willem II: 0-2

In de allerlaatste wedstrijd van 2018 heeft FC Emmen het historische jaar, met promotie naar de eredivisie, niet met sportief vuurwerk kunnen afsluiten. Voor de Drentse debutant op het hoogste niveau ging het gisteren ­opnieuw mis op eigen veld. Van de ­negen wedstrijden die FC Emmen in De Oude Meerdijk speelde, eindigde er slechts een in een overwinning voor de ploeg van Dick Lukkien.

De coach erkende dat hij aan het verlies tegen Willem II (0-2) een zuur gevoel overhield. Maar terugblikkend op het afgelopen kalenderjaar kon en durfde hij door de nederlaag heen te kijken. “Het sentiment rondom FC Emmen is totaal ten goede gekeerd”, zei Lukkien. Toen hij in 2016 coach werd vroeg hij zich bij thuisduels af of de mensen uit de grootste gemeente van Drenthe wel wisten of er werd ­gevoetbald.

FC Emmen, volgens Lukkien. Hij merkt ook dat de toeschouwers achter de spelers blijven staan, ook als de ploeg niet tot goed voetbal komt, ­zoals gisteren tegen Willem II, dat een viertal spelers miste (zie kader). Na afloop van de wedstrijd complimenteerde en bedankte trainer Lukkien zijn spelers voor een topjaar. “We hebben zeventien punten en we staan ­dertiende. Als iemand mij dat van ­tevoren had gezegd, had ik grif getekend.”

In 2017 kende FC Emmen in de eerste divisie een anonieme afsluiting van het jaar. De laatste wedstrijd voor de winterstop, tegen FC Den Bosch, trok net 2400 toeschouwers naar

De Oude Meerdijk. Het lijken tijden uit een ver verleden. In de negen eredivisieduels in Emmen was het stadion steeds uitverkocht en dat zal in de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar niet anders zijn als koploper PSV op bezoek komt.

Nu het ijzer nog heet is, wil de club gaan praten met de gemeente over de bouw van een nieuw stadion, dat het fundament moet zijn voor een langer verblijf in de eredivisie. Het huidige knusse onderkomen voldoet niet aan de eisen van deze tijd. In de plannen zou de capaciteit worden verhoogd van 8600 naar 10.500 mensen, maar de grote vraag is wie er opdraait voor de geraamde kosten van 30 miljoen euro.

Ook Lukkien is van mening dat een nieuw stadion, of een grondige verbouwing van het huidige onderkomen, pure noodzaak is voor FC Emmen. Het is volgens hem niet reëel om te denken dat een club structureel in de eredivisie kan meedoen met een begroting van zes miljoen euro. Die moet de komende jaren worden verhoogd tot tien miljoen, en een nieuw stadion, met meer mogelijkheden om sponsoren te ontvangen, kan daartoe bijdragen.

Wellicht dus een nieuw thuiscomplex in de toekomst, maar gisteren verzuimde FC Emmen af te rekenen met een in de eredivisie opgebouwd thuiscomplex. Met slechts een zege op het Drentse kunstgras, op 10 november tegen NAC, heeft de club de supporters niet verwend. Alleen Heerenveen en PEC Zwolle deden het in de eerste helft van dit seizoen slechter in eigen stadion. Gisteren besliste Willem II het duel met twee snel uitgevoerde counters, met Özbiliz vlak voor rust en Sol vlak na rust als afmakers.