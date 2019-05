FC Emmen begon als kanonnenvlees aan het seizoen, maar bewijst zich een blijvertje in de eredivisie

Ze roken al bijna de kleedkamer, toen de spelers van FC Emmen toch weer rechtsomkeert maakten. Terug naar de fans in een van de hoeken van het Koning Willem II Stadion, waar een uitbundig feestje werd gevierd. Want de onverwachte 2-3 zege, na een 2-0 achterstand, betekende dat FC Emmen zich op kan maken voor weer een seizoen eredivisie.

Lees verder na de advertentie

Met dank ook aan trainer Dick Lukkien, die nooit in paniek raakte en ernstige tegenslagen in de privésfeer een plek gaf

En dat hadden weinigen gedacht toen de club een jaar geleden geschiedenis schreef door voor het eerst in haar bestaan te promoveren naar de hoogste divisie. De kenners wisten het al een minuut nadat Emmen over de rug van Sparta was gepromoveerd: het avontuur in de eredivisie zou slechts één seizoen in beslag nemen. Directe degradatie was het meest waarschijnlijk, zelfs een plek in de nacompetitie zou al een hele prestatie zijn.

Unsung hero Maar een jaar later schrijven de Drentenaren weer historie door het verblijf op het hoogste niveau met minimaal een jaar te verlengen. Met dank ook aan trainer Dick Lukkien, die nooit in paniek raakte en ernstige tegenslagen in de privésfeer (de dood van zijn vader en de broer van keeper Kjell Scherpen) een plek gaf. De Engelsen hebben er een mooie term voor: unsung hero. Emmen-trainer Lukkien is zo’n ‘miskende held’. Hij leverde een wereldprestatie door het Drentse clubje te behouden voor de eredivisie, maar de erkenning houdt zo’n beetje op bij de provinciegrens, daar waar de Hunebed Highway weer gewoon N34 heet. Vijf oefenmeesters werden er vorige week genomineerd voor de Rinus Michels Award, als beste trainer van het seizoen, maar de naam van Lukkien schitterde door afwezigheid. De KNVB sloeg de prestaties van onder anderen John van den Brom, Maurice Steijn en Adrie Koster hoger aan. Waarom werd niet helemaal duidelijk, maar de man uit Winschoten maalde er niet om, druk als hij was met zijn kerntaak: Drenthe weer een seizoen eredivisie bezorgen. Als kanonnenvlees ging de club deze jaargang in, als bijna-zekere degradant, maar het Emmer ensemble ontpopte zich al snel tot een serieuze klant, die niet veel onder deed voor soortgenoten aan de onderkant van de middenmoot van de ranglijst. En dat met een minimale begroting. Het speelde zelfs een rol in de ontknoping van de titelstrijd door PSV twee punten af te snoepen, punten die de club van Mark van Bommel goed kon gebruiken in de strijd om de titel. “Nee, van het mislopen van de award lig ik niet wakker”, liet Lukkien in de aanloop naar het duel met Willem II optekenen. “Onszelf belonen is nu onze missie.”

Intens feestje Die beloning kreeg gisteren in Tilburg gestalte, hoewel Willem II aanvankelijk weigerde mee te werken. De bekerfinalist wilde niet alleen de kater van de verloren finale tegen Ajax graag wegspoelen, tevens wilde het plek acht vasthouden die recht geeft op een plek in de strijd om een Europees ticket. Na veertig minuten leken de doelen bereikt via goals van Vangelis Pavlidis en Alexander Isak, maar FC Emmen richtte zich nog voor de rust op via Luciano Slagveer om diep in de tweede helft toe te slaan met treffers van Hilal Ben Moussa en Michael de Leeuw. Doelpunten die de inleiding vormden van een intens feestje rond trainer Lukkien. “Als ik zie wat dit los­maakt bij de mensen dicht om me heen, dan raakt me dat wel. Met een team waarvan acht jongens vorig jaar nog in de eerste divisie speelden, waarin we als zevende eindigden. En nu staan we ruim boven de streep in de eredivisie, hebben we het op eigen kracht gered. “Ik ben niet een man van tranen, maar je zou er bijna emotioneel van worden. Nu overheersen vooral blijheid en trots. Dat we het als klein cluppie met een minimale begroting op basis van saamhorigheid gered hebben.”

Koster: Dit is doodzonde Willem II had met een overwinning goede zaken kunnen doen met het oog op de play-offs voor een Europees ticket, maar heeft het nu niet meer in eigen hand. Door de 3-2 nederlaag moet de ploeg van Adrie Koster op de laatste speeldag een achterstand van een punt goedmaken op FC Groningen, dat nu plek acht bezet. “Dit hadden we anders voorgesteld, zeker na een 2-0 voorsprong”, aldus een zichtbaar teleurgestelde Koster die zijn ploeg een gebrek aan beleving verweet. “Met name in de tweede helft toen we alles maar lieten gebeuren. Er was nog een hoop om voor te gaan, een plek in de play-offs is toch een soort van prijs. Dat we het nu niet meer in eigen hand hebben, is doodzonde.” WILLEM II-FC EMMEN: 2-3

Lees ook: