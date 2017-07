FBI waarschuwt voor de gevaren van 'slim' speelgoed

Dat er mogelijke gevaren kleven aan digitaal speelgoed is al eerder aan het licht gekomen. In Duitsland is bijvoorbeeld de pop Cayla (van Genesis Toys) verboden vanwege het gevaar van een hack. Ook zijn miljoenen gesprekken tussen kinderen (onder wie Nederlandse) en CloudPet-knuffels uitgelekt. Nu geeft ook de Amerikaanse FBI een officiële waarschuwing uit.

In een artikel van de Amerikaanse inlichtingendienst is te lezen dat 'slim' speelgoed microfoons, camera's, GPS, data-opslag en spraakherkenning kan bevatten waarmee persoonlijke gegevens gelekt kunnen worden. Speelgoed dat met internet of Bluetooth verbonden is, blijkt gemakkelijk te 'hacken'.

Gevoelige informatie Een simpele conversatie met of rondom speelgoed bevat al snel gevoelige informatie over het kind, bijvoorbeeld de naam, de school en de activiteiten van het kind. Er worden steeds meer apparaten en speelgoed geproduceerd waarbij deze informatie gebruikt wordt om de interactie en advertenties erop aan te passen. En ook individuele hackers kunnen door de slechte beveiliging vervolgens bij de data. Het Duitse ministerie van economie en technologie adviseerde ouders om 'Cayla' te vernietigen, de FBI raadt aan om ten minste na gebruik van het speelgoed de batterijen eruit te halen. Lees ook: Luistervinkjes als pop Cayla ogen onschuldiger dan ze zijn

