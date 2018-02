FBI onder vuur na negeren tips over schoolschutter Florida

Op 5 januari kreeg de FBI een telefonische tip over Nicolas Cruz, die drie dagen geleden zijn voormalige middelbare school in een buitenwijk van Miami inliep en 17 mensen doodschoot. De tipgever zei dicht bij Cruz te staan, stelt de FBI in een verklaring over de informatie, en maakte zich zorgen over zijn gedrag.

Zo zou Cruz volgens de tipgever wapens in bezit hebben, moorddadige neigingen hebben, grillig overkomen en zorgwekkende berichten op sociale media hebben geplaatst. Expliciet werd gewaarschuwd dat hij mogelijk een schietpartij op zijn school aan het beramen was.

De FBI erkent nu dat met die informatie destijds niets is gedaan, waar dat wel had gemoeten. De dienst stelt in een verklaring dat de melding gelijk bestempeld had moeten worden als levensbedreigend, en de afdeling in Miami zou moeten zijn ingeschakeld. Maar die protocollen werden niet gevolgd, door wat de FBI zelf ‘nog onduidelijke redenen noemt’.

Het bloedbad in Miami zet de Amerikaanse discussie over het aanscherpen van ach­ter­grond­con­tro­les bij het aanschaffen van vuurwapens op scherp.

Een tweede tip over Cruz die hem niet op de radar deed verschijnen bij de FBI, was van een man die bij de dienst zijn zorgen uitte over een reactie onder een YouTube-filmpje. Daarin stelde een gebruiker genaamd Nicolas Cruz ‘professioneel schoolschutter te gaan worden’. Volgens de FBI werd die tip wel opgepikt, maar kon de herkomst van de reactie niet worden herleid.

Feiten FBI-directeur Christopher Wray reageerde dat de veiligheidsdienst ‘de feiten aan het onderzoeken is’ en er alles aan gelegen is ‘tot op de bodem uit te zoeken wat er is gebeurd’. “We hebben gesproken met slachtoffers en families, en betreuren de additionele pijn die dit veroorzaakt bij iedereen die door deze gruwelijke tragedie is getroffen”, voegde Wray daar aan toe. Minister Jeff Sessions van Justitie reageerde dat de FBI-procedures - als gevolg van de dodelijke schietpartij in Miami - komende tijd grondig tegen het licht zullen worden gehouden. Tekst loopt door onder tweet De FBI kan op fikse kritiek rekenen nu bekend werd dat mogelijk cruciale informatie over Cruz beschikbaar was. Gouverneur Rick Scott van Florida stelde vrijdag dat de FBI ‘gefaald heeft’ en roept om het aftreden van topman Wray. “Verontschuldigingen zullen de getroffen families nooit de antwoorden geven waar zij wanhopig naar op zoek zijn.” Het bloedbad in Miami zet de Amerikaanse discussie over het aanscherpen van achtergrondcontroles bij het aanschaffen van vuurwapens op scherp. President Trump zei in een toespraak naar aanleiding van de schietpartij dat scholen beter beveiligd moeten worden, en voegde daar later via Twitter aan toe dat er veel signalen waren dat bekend was dat de schutter mentale problemen vertoonde. "Dat moet altijd aan de autoriteiten gemeld worden." President Donald Trump en zijn vrouw Melania brachten vrijdag een bezoek aan Florida, en bezochten nabestaanden en overlevenden van de schietpartij, alsmede de politiemensen die de schutter inrekenden.