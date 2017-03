FBI en CIA starten onderzoek naar gelekte documenten WikiLeaks

Onthullingssite WikiLeaks maakte dinsdag een groot aantal documenten openbaar over de digitale spionagepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Daaruit blijkt dat de CIA schadelijke software gebruikt om iPhones en andere smartphones, computers met Windows en zelfs televisie-software aan te vallen om informatie te verzamelen.



Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat ingehuurd personeel wordt verdacht van het lekken van de documenten. Bovendien zouden de geheime diensten al vorig jaar op de hoogte zijn geweest van het lek.

CIA verdedigt zich

De publicatie van documenten van klokkenluiderwebsite WikiLeaks met daarin details over de digitale opsporingsmethoden van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, brengen Amerikaanse CIA-agenten in gevaar. Ook helpt WikiLeaks middels de publicatie tegenstanders van de Verenigde Staten. Dat zegt de inlichtingendienst in een verklaring.



De CIA verdedigt zich met het argument dat de dienst bestaat om buitenlandse inlichtingen in te winnen. 'De missie van de CIA is om inlichtingen te verzamelen in het buitenland om Amerika te beschermen tegen terroristen, vijandige staten en andere tegenstanders', aldus een verklaring die de dienst woensdag naar buiten bracht. De inlichtingendienst wil nog steeds niet bevestigen of de documenten die WikiLeaks naar buiten heeft gebracht - in totaal rond de 8.000 pagina's - wel of niet authentiek zijn. De documenten zijn afkomstig uit de periode 2013 tot 2016.



'Het Amerikaanse publiek zou ongerust moeten zijn over elke publicatie van WikiLeaks, die tot doel heeft de mogelijkheden van inlichtingendiensten in te perken om de VS te verdedigen tegen terroristen en andere tegenstanders', aldus woordvoerder Heather Fritz Horniak.



De woordvoerder herhaalde dat de CIA het recht niet heeft om afluisteroperaties uit te voeren in de VS of tegen Amerikaanse burgers, en 'dat ook niet doet'. Daarnaast stelt ze dat 'het de taak is van de CIA om innovatief te zijn.'