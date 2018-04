FBI doet inval bij huis en kantoor advocaat Trump

Stephen Ryan, die Cohen juridisch bij staat, bevestigde tegenover NYT dat er een inval is geweest en dat er bepaalde 'communicatie' in beslag is genomen. Bij de huiszoeking werden verscheidene documenten in beslag genomen, onder meer over het zwijggeld dat betaald is aan pornoactrice Stormy Daniels. Daarnaast legden ze de hand op persoonlijk e-mailverkeer tussen Trump en zijn advocaat.

Lees verder na de advertentie

De NYT vermoedt dat de FBI-agenten het huiszoekingsbevel wisten te verkrijgen op basis van informatie van speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2018 leidt. De inval, zowel in het kantoor als in de woning van Cohen, zou niet direct gelinkt zijn aan Muellers onderzoek, maar is vermoedelijk verricht op basis van informatie waar de speciale aanklager in de loop van zijn opsporingswerk op gestuit is.

Trump heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij Mueller wantrouwt en hem het liefst zou ontslaan. Ook nu reageerde hij woedend op de inval. Tegen verslaggevers in het Witte Huis noemde hij het team van Mueller 'de meest vooringenomen groep mensen die hij ooit heeft ontmoet'.