FBI deed inval bij oud-campagneleider van Donald Trump

Een woordvoerder van Manafort bevestigde woensdag dat in juli huiszoeking is gedaan door de FBI. Hij wees erop dat dat zijn baas steeds heeft meegewerkt met de autoriteiten. "Hij deed dat ook op deze gelegenheid'', zei de woordvoerder tegen de Amerikaanse krant.

De agenten verschenen op 26 juli in de vroege ochtend onaangekondigd bij een woning van Paul Manafort. De huiszoeking zou te maken hebben met het onderzoek van speciaal aanklager en oud FBI-baas Robert Mueller, die kijkt naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing en mogelijke samenspanning tussen Moskou en het kamp van Trump.

Manafort stond eerder al op vrijwillige basis documenten af aan parlementaire commissies die onderzoek doen naar de mogelijke inmenging. Dat vervolgens toch een inval werd gedaan, kan er volgens de krant The Washington Post op wijzen dat onderzoekers vreesden dat de oud-campagnemanager van Trump informatie zou achterhouden.

Janoekovitsj

De lobbyist en politiek consultant werkte ongeveer vijf maanden als campagnemanager. Hij moest vorig jaar het veld ruimen nadat commotie was ontstaan over zijn eerdere werkzaamheden voor de partij van de pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovitsj, die in 2014 werd verdreven tijdens een volksopstand. Het bedrijf van Manafort was ingehuurd om het imago van Janoekovitsj en zijn partij op te poetsen en verdiende daar miljoenen aan.

Manafort woonde als campagnemanager voor Trump ook een omstreden bijeenkomst bij met een Russische advocate in de Trump Tower in New York. Het team van Trump dacht toen dat de juriste belastende informatie beschikbaar zou stellen over Hillary Clinton, de Democratische tegenstander van Trump.