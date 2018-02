Favoriet Nuis maakt het waar met goud op 1500 meter

Het leek zo makkelijk, het leek zo zeker. Kjeld Nuis was de favoriet, en maakte het waar. De schaatser die vaak de beste was, maar nooit de écht grote prijzen won, pakte de grootste prijs uit zijn carrière. Hij werd olympisch kampioen op de 1500 meter, in een tijd van 1.44,01. Patrick Roest werd bij zijn debuut verrassend tweede, de Koreaan Kim Min Seok pakte brons.