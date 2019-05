Fatma Simsek (36) kreeg onterecht geen kinderopvangtoeslag: ‘De Belastingdienst zei sorry, maar gaat niets oplossen’

Opgelaten loopt Fatma Simsek (36) het Hotel Haarhuis in Arnhem uit. De moeder van drie heeft net met zo’n dertig andere ouders geluisterd naar Agaath Cleyndert, algemeen directeur toeslagen bij de Belastingdienst. “Ze zei sorry voor wat er is gebeurd, maar ze gaat niets oplossen”, zegt Simsek. “Daarna mochten we in groepjes met ambtenaren praten over wat het met ons heeft gedaan. Ik moest mijn tweede baan opzeggen om voor mijn kinderen te zorgen en moet nog steeds duizenden euro’s terugbetalen. Er waren mensen aan het huilen en zij zeiden alleen maar: we gaan hiervan leren voor de toekomst.”

Lees verder na de advertentie

Vanwege signalen van fraude bij een gastoudergezin werd de kinderopvangtoeslag van 235 ouders in 2014 plots stopgezet. De ouders moesten zelf aantonen dat zij wel recht hadden op een toeslag, maar de Belastingdienst vertelde niet welke gegevens ze daarvoor moesten overleggen. Daarnaast moesten betrokken ouders soms tienduizenden euro’s aan ontvangen toeslagen terugbetalen. Vorige maand stelde de Raad van State een alleenstaande moeder in het gelijk in haar conflict met de fiscus en ook de Nationale Ombudsman schreef al een vernietigend rapport over de kwestie.

Selim Acar: ‘Geen reacties, nooit’ © Hanne van der Woude

Nieuwe afspraak

Vader Selim Acar (37) uit Rotterdam ritst met een ruk zijn bodywarmer dicht. Hij kan het nog steeds niet begrijpen. Hij en zijn hoogzwangere vrouw Ilkay Ozcan hebben al zoveel mailtjes naar de Belastingdienst gestuurd. Hij scrollt erdoorheen op de smartphone van zijn vrouw. “Kijk, en geen reacties, nooit. Ik dacht dat we vandaag antwoorden zouden krijgen. Zodat we weten waarom we in 2014 ineens 7000 euro moesten terugstorten. Maar ze gingen niet in op individuele gevallen.”

Dat stuit ook moeder Özlem Kermen tegen de borst. “Ik heb een tas vol papierwerk meegenomen, ik wil dat ze er met me naar kijken, ik wil duidelijkheid. Maar daarvoor moet ik een nieuwe afspraak maken.”

Nu, na bijna vijf jaar, zijn de meeste zaken afgerond – vaak omdat ouders het erbij lieten zitten nadat de Belastingdienst jarenlang niet inging op hun bezwaren en alles bleef afwijzen. De fiscus ziet geen aanleiding die zaken alsnog opnieuw te beoordelen en wil alleen ouders tegemoetkomen die na vijf jaar nog altijd procederen. Dat zijn er dertien, de anderen kunnen volgens de dienst nergens meer aanspraak op maken.

Kijk, en geen reacties, nooit. Ik dacht dat we vandaag antwoorden zouden krijgen. Zodat we weten waarom we in 2014 ineens 7000 euro moesten terugstorten. Selim Acar

Wel erkent de dienst nu, met de oudergesprekken, dat ze niet genoeg hebben stilgestaan bij wat het stopzetten van de toeslag voor de ouders zou betekenen. De oudergesprekken volgen na een verhit Kamerdebat waarin staatssecretaris van financiën Menno Snel beloofde met de ouders in gesprek te gaan. Toch is hij er vandaag niet bij. De aanwezige medewerkers van de Belastingdienst wilden na afloop niet ingaan op vragen.

Vertrouwen

“Ik ben boos dat ik hier tijd voor heb vrijgemaakt”, zegt Richeline Fraay (33) in de lobby van het hotel. Ze was in 2014 bezig met het afronden van haar opleiding tot sociaal-pedagogisch hulpverlener, toen de kinderopvangtoeslag voor haar dochter werd stopgezet. Ze stapte naar de rechter en kreeg gelijk in 2016. “Maar het heeft me in alles geraakt. Mijn dochter vond die gastouderopvang geweldig en moest ineens naar een andere plek, dat was al moeilijk. Ik kreeg een burn-out en mijn man heeft hard moeten werken. Het erge is dat je alle vertrouwen in het systeem verliest. Een systeem waar je als ouder heel afhankelijk van bent.”

Ze zucht, ze moet gaan. Haar dochter wacht.

Lees ook: