Fatima werd uitgehuwelijkt: ‘Mijn vader ging zonder mij naar Nederland’

Van het vooruitzicht van een echte zomervakantie werd Fatima blij. “Ik ging nooit op vakantie, en nu wel. Ik verheugde me er al op dat ik na de zomer mijn klasgenoten kon vertellen wat ik mee had gemaakt.” De vakantie in Somalië waarvan Fatima dacht dat die een paar weken zou duren, duurde in totaal vier jaar. Ze werd uitgehuwelijkt aan een man die ze niet kende en die jaren ouder was dan zij.

Fatima’s naam is gefingeerd uit veiligheidsoverwegingen. Ook de specifieke details die Fatima’s vluchtverhaal uniek maken, zijn weggelaten. Een deel van de familie woont nog in Nederland, maar Fatima heeft geen contact. De Somalisch-Nederlandse vertelt haar bijzondere vluchtverhaal met humor en zonder één enkele hapering. Ze zegt aan het einde van het gesprek dat ze wil opkomen voor meisjes “die ook rechten hebben. Ze kunnen veel. Dat wil ik met dit verhaal bewijzen.”

Vlak voordat Fatima naar de laatste groep van de basisschool zou gaan, kondigde haar vader de vakantie in Somalië aan. Aanvankelijk vond ze het prettig om de familie die ze had achtergelaten terug te zien. Ze trok in bij haar oma. Maar na een paar weken verheugde ze zich op het weerzien met haar vrienden in Nederland. Op het moment dat Fatima dacht dat de terugreis aanstaande was, hoorde ze haar vader praten met haar oma. Uit dat gesprek leidde ze af dat ze in Somalië zou blijven. Ze protesteerde. “Maar in Somalië moet je altijd naar je ouders luisteren. Mijn vader ging alleen terug.”

Fatima komt op haar vierde naar Nederland. Ze vlucht met haar familie voor de oorlog in Somalië. Het was een totaal andere wereld, zegt ze. “Hier werd ik op school niet geslagen als iets mislukte.” School werd haar grootste passie. Ze vond het heerlijk om zich iedere dag te omringen met andere kinderen en iedere snipper kennis snoof ze op.

Simkaart blijkt redding

Er brak een onzekere tijd aan. Fatima voelde zich in Somalië gesteund door een oom. “Hij gaf mij hoop. Hij zag dat ik verdrietig was.” Hij motiveerde haar in Somalië naar school te gaan. Het was nogal een contrast met haar schooltijd in Nederland, maar haar oom bleef benadrukken dat een opleiding, ook in Somalië, kansen bood voor later. “Toen hij naar het buitenland vertrok kreeg ik zijn simkaart.” Die kaart bleek haar redding.

Met het vertrek van haar oom kreeg haar leven een nieuwe dynamiek. Haar oma kondigde aan dat ze zou trouwen met een man die jaren ouder was. Ze kwam in opstand. “Maar trouwen moest vanwege het geloof, zei mijn oma.” Een groot feest weigerde Fatima, maar ze ging akkoord met het huwelijk in de hoop dat ze het land uiteindelijk kon ontvluchten. Ze trok in bij haar oma, niet bij haar man. Haar dagen vulde ze met schoonmaken en eten koken. Naar school gaan mocht niet meer nu ze getrouwd was.

Bij de tweede vluchtpoging wist Fatima op won­der­baar­lij­ke wijze haar oma de sleutel van de kluis te ontfutselen die zij altijd bij zich droeg

Via de simkaart van haar oom hield ze contact met mensen in Nederland. Die beloofden haar te helpen. De eerste keer dat ze uit het huis van haar oma probeerde te ontsnappen, mislukte. Bij de tweede vluchtpoging wist ze op wonderbaarlijke wijze haar oma de sleutel van de kluis te ontfutselen die zij altijd bij zich droeg. In die kluis lag haar paspoort. De kennissen in Nederland hadden ondertussen het Elman Peace Centrum, dat opkomt voor de rechten van vrouwen en kinderen, op de hoogte gebracht van Fatima’s wens naar Nederland te komen.