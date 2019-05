Fastned gaat naar de beurs om koploper te blijven als exploitant van snellaadstations

Fastned, het bedrijf dat snellaadstations exploiteert langs de snelwegen en in steden, heeft zijn plannen voor een beursgang in een brief aan de aandeelhouders toegelicht. De bedoeling is dat het bedrijf, bekend van de laadstations langs de weg in de vorm van een gele golf, vanaf 14 juni aan de beurs van Amsterdam genoteerd staat.

Topman Michiel Langezaal van Fastned: “Ik ben blij dat we de datum van onze beoogde notering aan Euronext Amsterdam hebben vastgesteld. De notering geeft Fastned extra financieringsflexibiliteit en biedt meer ­beleggers de mogelijkheid om in Fastned te investeren.” Daarnaast zou een beursgang volgens Fastned meer naamsbekendheid bij zakelijke partners, klanten en werknemers opleveren.

Voorlopig zijn de prestaties langs de snelwegen niet om over naar huis te schrijven. In het afgelopen jaar dook Fastned 6,3 miljoen euro in de min

Europees netwerk Het bedrijf van oprichter Bart ­Lubbers, dat inmiddels 51 werknemers telt, heeft grootse plannen. De beursganger heeft momenteel 97 snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De bedoeling is dat er meer ‘elektrische tankstations’ bijkomen in onder meer België en Zwitserland. Uiteindelijk moet er een Europees netwerk worden opgebouwd, waar volledig elektrische auto’s in gemiddeld 20 minuten kunnen worden opgeladen. Om die investering te bekostigen, is een beursgang volgens Fastned noodzakelijk. Voorlopig zijn de prestaties langs de snelwegen niet om over naar huis te schrijven. In het afgelopen jaar dook Fastned 6,3 miljoen euro in de min. De jaaromzet over 2018 was ruim 1,6 miljoen euro. Dinsdag maakte Fastned bekend dat het in het eerste kwartaal van dit jaar break-even heeft gedraaid. Dat betekent dat er geen winst, maar ook geen verlies werd gemaakt. Econoom Mathijs Bouman geeft een tweeledig antwoord, gevraagd naar de kansen van een beursgenoteerd Fastned. “Kapitaal ophalen om te kunnen ondernemen past in ieder geval bij het oorspronkelijke idee van naar de beurs gaan.”

Sneller opladen Bouman, die zelf ook elektrisch rijdt, onderzocht voor actualiteitenrubriek ‘Nieuwsuur’ de toekomst van elektrisch rijden. “Daarbij wordt snel kunnen opladen belangrijker. Dat is ook waar Fastned op gokt: onderweg in twintig minuten kunnen laden bij een krachtig station en niet thuis traag aan een laadpaal, waarmee het ­opladen wel twintig uur duurt. Als zij er straks in slagen om nog sneller te laden, waarom zou je dan bij de ­gemeente nog zo’n laadpaal aanvragen?” Bouman denkt dat Fastned erop ­rekent dat de komende generatie elektrische auto’s een groter bereik zal krijgen. “Dan zijn krachtige snellaadstations natuurlijk handig. Die modellen kunnen sneller opladen ook aan. Daarnaast komen de elektrische vrachtwagens eraan, een belangrijke markt, zeker als je kijkt naar de locaties waar Fastned zit.” Daar staat volgens Bouman tegenover dat de concurrentie ook niet stil zit. Zo sloot restaurantketen McDonald’s een overeenkomst met energiebedrijf Nuon om bij alle 168 drive-inrestaurants snellaadpalen te plaatsen. Tesla, pionier op het gebied van elektrisch rijden, heeft voor de eigen ­modellen een netwerk van Supercharger-laadpunten en Shell plaatst onder de naam Shell Recharge de komende jaren 200 snellaadpalen door heel ­Nederland. Bouman: “Fastned heeft al voor veel plekken langs de weg en in de stad vergunningen en kan gemakkelijk inpluggen in het eigen stroomnet als ze willen uitbreiden. Daarmee hebben ze nu nog een voorsprong. De grote vraag is of ze die kunnen behouden.”

