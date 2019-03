Farmaceutisch bedrijf Purdue treft miljoenenschikking over marketing pijnstillers

Wie een bierviltje erbij pakt, moet concluderen: dat wordt een dure grap voor Purdue Pharma, en de rest van de Amerikaanse farmaceutische industrie. Het farmaceutische bedrijf wordt door veel Amerikaanse overheden medeverantwoordelijk gehouden voor de verslavingscrisis die de VS momenteel teistert. Meer dan duizend staten, gemeenten, ziekenhuizen en steden hebben rechtszaken aangespannen tegen Purdue en andere medicijnfabrikanten. Maar de eerste van die zaken die voor de rechter zou komen, is nu geschikt, voor 270 miljoen euro. Als je dat bedrag vermenigvuldigt met het aantal klagers, kom je makkelijk in de buurt van een half biljoen dollar.

Nabestaanden hadden liever gezien dat Purdue zich in het openbaar had moeten verantwoorden.

Zo simpel is het natuurlijk niet. De rechtszaak in Oklahoma, die eigenlijk voor mei op het programma stond, zou slechts een voorproefje zijn voor een grote zaak in Ohio, later dit jaar, waarvoor 1500 klagers hun krachten hebben gebundeld. Waarschijnlijk probeert Purdue Pharma, dat ontkent dat het enige blaam treft, met deze schikking te voorkomen dat er al allerlei informatie in de openbaarheid komt die dat tweede proces kan beïnvloeden, en dat er in een officiële rechtszaak een juridisch precedent geschapen wordt.

Sterke pijnstiller Daarom ook reageerden veel nabestaanden in Oklahoma teleurgesteld op de schikking. Ze hadden liever gezien dat Purdue zich in het openbaar had moeten verantwoorden. Het bedrijf introduceerde in de jaren negentig de sterke pijnstiller OxyContin, en volgens critici ging het bij de marketing daarvan zeer misleidend te werk: zo werden artsen aangemoedigd om het zware opiaat voor allerlei lichtere pijnklachten voor te schrijven, en zou het bedrijf tegen beter weten in geclaimd hebben dat het risico op verslaving miniem was. Ook andere fabrikanten brengen varianten van oxycodon - zoals de generieke versie van het medicijn heet - op de markt.

Overdosis In de afgelopen jaren heeft de opiatenepidemie hevig huisgehouden in de Amerikaanse samenleving. Voor veel Amerikanen bleken de pijnstillingsmedicijnen een opstapje naar heroïne, maar ook de medicijnen zelf zijn zo sterk dat die bij verkeerd gebruik tot fatale overdoses kunnen leiden. In 2017 stierven ruim 70.000 Amerikanen aan een overdosis. Bijna 60.000 van hen waren gebruikers van heroïne of andere opiaten. Oklahoma gaat het geld gebruiken voor de oprichting van een centrum voor pijnbestrijding en verslaving aan de Oklahoma State University. In hoeverre er voor de andere klagers ook veel geld te halen is bij Purdue, valt nog maar te bezien: het bedrijf heeft al gezinspeeld op het aanvragen van een faillissement.