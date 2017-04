Farmaceuten zitten in hun maag met executies gedetineerden

Arkansas is van plan binnenkort zeven gedetineerden te executeren in een periode van 11 dagen. Het is de eerste keer dat een staat in zo'n korte periode zoveel gevangenen ter dood brengt sinds het Amerikaanse hooggerechtshof in 1976 de opschorting van de doodstraf ongedaan had gemaakt.

Lees verder na de advertentie

De twee farmaceuten zitten in hun maag met de kwestie. Hun klanten zijn groothandels en distributeurs, die de geneesmiddelen alleen mogen doorverkopen aan ziekenhuizen of andere medische instellingen. De middelen mogen niet worden geleverd aan detentiecentra.

De bedrijven betogen ook dat een gevaar voor de volksgezondheid kan ontstaan als hun middelen worden gebruikt bij het samenstellen van dodelijke injecties. Er komen dan minder geneesmiddelen op de markt. Ook vrezen ze juridische problemen en reputatieschade.

Klungelaars Amerikaanse staten die de doodstraf door middel van injecties uitvoeren, hebben vaak problemen om een 'dodelijke cocktail' samen te stellen. Artsen mogen er volgens de richtlijnen niet bij betrokken zijn. "De mensen die de dodelijke cocktails samenstellen zijn daarom niet medisch onderlegd", vertelde de Amerikaanse hoogleraar internationaal recht William Schabas in 2014 aan Trouw. "Deze mensen klungelen maar wat aan." Vaak met middelen die clandestien verkregen zijn. Het gaat daardoor af en toe gruwelijk mis met een executie. Zo ook in 2014, toen de 38-jarige Clayton Lockett eigenlijk binnen een paar minuten dood had moeten zijn, maar al snel zijn ogen weer opende. Hij kreeg stuiptrekkingen en begon te schuimbekken; pas drie kwartier later kwam hij door een hartstilstand om het leven. Lees het hele interview: 'Hoogleraar: executeurs klungelen maar wat aan'.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.