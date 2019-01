Farmaceut verzesvoudigt prijs van kankermedicijn, minister boos

Het middel is eind vorige eeuw in het Rotterdamse Erasmus MC ontwikkeld, werd daar tot nu toe ook bereid en kostte 4000 euro per infuus. Novartis kocht het medicijn op, verwierf een monopolie en rekent nu 23.000 euro.

De kwestie speelt al maanden, meldde het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) gisteren, maar een oplossing is er nog niet. Verzekeraars en ziekenhuizen willen doorgaan met de eigen, zogeheten magistrale bereiding. Twee maanden geleden stond de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dit ook toe, mits de ziekenhuisapothekers de erkende grondstoffen gebruiken.

Maar die route lijkt Novartis te hebben afgesneden. De farmaceut heeft het bedrijf overgenomen dat als enige in de wereld die grondstoffen produceert. Novartis wil dat de ziekenhuizen de magistrale bereiding staken en zijn producten overnemen, zegt Marcel Stokkel, nucleair oncoloog van het Antoni van Leeuwenhoek dat het middel ook zelf bereidt. “Er is nu een patstelling met de zorgverzekeraars over de prijs. Als ze er niet uitkomen, dreigt dat Novartis de grondstoffen fiks duurder maakt.”

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, wijt in het NTvG de prijsverhoging volledig aan de farmaceut ‘die zich niets aantrekt van de maatschappelijke discussie over dure geneesmiddelen’.

Minister Bruno Bruins van medische zorg noemt de prijsverhoging ‘een voorbeeld van hoe het niet moet’. De regels, die zijn bedoeld om fabrikanten aan te zetten nieuwe medicijnen uit te vinden, pakken volgens hem hier verkeerd uit. Daarbij doelt hij op de Europese Verordening inzake weesgeneesmiddelen. Dat zijn middelen voor ziektes waar minder dan vijf personen op de 10.000 Europeanen aan lijden. Omdat het voor farmaceutische bedrijven niet aantrekkelijk is zulke middelen te ontwikkelen, is er een belastingaftrek voor ontwikkelingskosten en wordt tien jaar marktexclusiviteit verzekerd. Maar Novartis heeft die kosten nauwelijks gemaakt.

Het bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar, maar liet eerder schriftelijk weten dat de prijsverhoging het gevolg is van de strengere veiligheidseisen die gemoeid zijn met industriële productie.