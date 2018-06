Fantasieland Wakanda wordt werkelijkheid, met dank aan rapper Akon

En wel in Senegal, het West-Afrikaanse land waar de artiest is opgegroeid. De Senegalese president heeft al 8 vierkante kilometer beschikbaar gesteld om de ‘Akon Crypto City’ te bouwen. De nieuwe stad, die net zo hightech moet zijn als Wakanda, komt te liggen op een ‘kort autoritje’ van de hoofdstad Dakar. Het moet alles bevatten van woningen, winkels, parken, scholen tot aan kleinschalige industrie.

De stad zal volledig opereren op zijn eigen cryptogeld, een soort digitale munteenheid. Met de bestaande bitcoins moeten nieuwe inwoners echter niet aankomen. Akon heeft zijn eigen variant gelanceerd, de Akoin. Volgens de zanger zijn inflatie, een instabiele munt en gebrek aan banken een groot probleem voor de Afrikaanse economie. De Akoin moet veiligheid en stabiliteit brengen, zodat jonge ondernemers zich beter kunnen ontwikkelen, aldus de zanger.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Hoe het zit met alle technische en financiële aspecten van dit grootse project – dat goede reclame maakt voor Senegal en de nieuwe cryptomunt - weet Akon niet. “Ik bedenk het concept en de nerds zoeken de rest uit”, grapte hij. Geïnteresseerde investeerders kunnen zich via de website aanmelden. Dat de filantroop woord houdt, heeft hij eerder al bewezen met zijn Akon Lighting Africa. Met deze organisatie brengt hij zonnepanelen naar afgelegen gebieden in ruim zeventien Afrikaanse landen.

