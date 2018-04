Familiegraf van 55 eeuwen oud blootgelegd in Tiel

De vijftig archeologen die het gebied onderzoeken wegens een uitbreiding van dat bedrijventerrein deden de vondst vorig jaar al, maar kwamen daar dit weekend mee naar buiten. Vanaf morgen zijn de menselijke resten te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Alles wijst op een familiegraf en geen willekeurige moordplaats of een uit de hand gelopen dorpsruzie, zegt de Tielse stadsarcheoloog Ilse Schuuring. "Er zitten kinderen bij en ouderen, die allemaal op een nette manier zijn neergelegd. Zelfs in een speciale houding, met de knieën omhooggetrokken: de foetushouding." Daarnaast zou je bij geweld als doodsoorzaak ook fracturen verwachten, pijlpunten, ingeramde hersenen. "Daarvan is hier geen sprake."

Wat daarnaast op een familiegraf wijst: de ouderen liggen iets meer verrommeld dan de jonge generaties in het graf. "Als grootvader eerst overlijdt, en tien jaar later wordt een nieuw overlijdensgeval uit de familie bijgezet, dan kan dat de foetushouding van grootvader wat verstoren natuurlijk."

Boeren

Dit zijn de mensen die waarschijnlijk zo'n beetje als eerst minderden met jagen en verzamelen, om zich ergens te vestigen als boer. Dat denken Schuring en collega's omdat ze even verderop van het graf de resten van een nederzetting vonden, ook gedateerd op zo'n 5500 jaar geleden. "Met aardewerken potten, kookgerei zelfs. We gaan nog kijken of we de kookresten die daar in zetten kunnen identificeren. Zat er graan in de pannen? Dat moet je eerst verbouwen, natuurlijk."

Bedrijventerrein Medel is een schatkamer gebleken voor archeologen. In de periode tussen november 2016 en september 2017 hebben ze er een Romeinse tempel gevonden, Romeinse grafvelden en dus ook dit familiegraf. Die Romeinse vondsten zijn echter 'slechts' ongeveer 2000 jaar oud, en vorig jaar direct naar buiten gebracht. Deze nieuwe ontdekking moest eerst beter onderzocht, legt Schuuring uit. "Het is een hele puzzel. En dan ook nog eens extreem fragiel."