Familie van de vermoorde milieu-activiste Cáceres daagt Nederlandse bank FMO voor de rechter

De bank was medefinancier van een waterkrachtproject in de Gualcarque-rivier, die voor de inheemse Lenca-bevolking heilig is. Meerdere tegenstanders van dit Agua Zarca-project in Honduras zijn vermoord.

Lees verder na de advertentie

De Lenca’s zien de rivier als een levend wezen waarvan de eeuwige stroom niet mag worden onderbroken. Ze vrezen dat hun eeuwenoude cultuur en identiteit worden bedreigd door grote energieprojecten. Bovendien zijn ze niet gehoord toen de plannen werden gemaakt. Het bouwbedrijf Desa reageerde op de protesten van de lokale bevolking door de bouwlocatie zwaar te beveiligen. Activisten werden bedreigd en zelfs vermoord.

Tot vorig jaar was de Nederlandse FinancieringsMaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) medefinancier in het project. De bank, voor 51 procent van de Nederlandse overheid, trok zich terug onder internationale druk. “FMO is aansprakelijk omdat ze met hun financiering heeft bijgedragen aan mensenrechtenschendingen en nalatig is geweest in het voorkomen van verdere schade”, zegt mensenrechtenadvocaat Channa Samkalden. Zij staat de belangenorganisatie COPINH uit Honduras in deze zaak bij.

Met het geld van FMO zijn mensen omgekocht, huur­moor­de­naars betaald, mensen vermoord. Er is verdeeldheid gezaaid in gemeenschappen Francisco Sanchez, voorzitter van de raad van de Rio Blanco-gemeenschap

Mannen met kapmessen Vijf vertegenwoordigers van de lokale bevolking vertellen in het Amsterdamse kantoor van advocatenbureau Prakken D’Oliveira dat het geld van FMO veel schade heeft aangericht. Onder hen Berta Zunica Cáceres (27). Zij heeft de leiding van COPINH van haar vermoorde moeder overgenomen, inclusief alle gevaren die daarbij horen. Vorig jaar juni ontsnapte ze met twee collega’s bij een wegversperring aan mannen met kapmessen. Berta Cáceres werd op 3 maart 2016 thuis vermoord door gewapende mensen. Een jaar eerder, toen ze werd onderscheiden met de internationale Goldman Environmental Prize, zei Cáceres dat ze werd gevolgd en met de dood bedreigd. Inmiddels zijn negen verdachten gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord, onder wie de directeur van het bedrijf Desa waarmee FMO zakendeed. Dochter Berta Zunica: “In de twee jaar waarin we naar rechtvaardigheid zoeken, zijn we tot de conclusie gekomen dat internationale financiering een belangrijke rol heeft gespeeld en uiteindelijk heeft geleid tot de moord op Berta.”

Op de hoogte “Met het geld van FMO zijn mensen omgekocht, huurmoordenaars betaald, mensen vermoord. Er is verdeeldheid gezaaid in de gemeenschappen”, zegt Francisco Sanchez, voorzitter van de inheemse raad van de Rio Blanco-gemeenschap, waar de bouw van de waterkrachtinstallatie voorlopig stilligt. FMO vertrouwt erop dat de rechter bevestigt dat FMO te goeder trouw heeft gehandeld Verklaring van ontwikkelingsbank FMO FMO was op de hoogte van het geweld, zegt Cáceres, haar moeder stuurde brieven naar de bank over de mensenrechtenschendingen, brieven waarop ze volgens advocaat Samkalden geen antwoord kreeg. Voor het Chinese staatsbedrijf Sinohydro waren de protesten en de dood van Lenca-leider Tomas Garcia reden geweest om zich in 2013 terug te trekken uit het project. FMO investeerde een jaar later 15 miljoen dollar. “Met de entree van FMO nam het geweld toe”, zegt Cáceres. Honduras is een van de gevaarlijkste landen voor activisten. Wetteloosheid en corruptie maken het mogelijk dat tegenstanders van winstgevende projecten ongestraft uit de weg worden geruimd. Berta Cáceres had officieel recht op bescherming van de overheid, maar die bleef uit.