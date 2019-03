Familie van Anne Faber: rapporten onthutsend

De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de inspecties Justitie en Veiligheid en de Gezondheidszorg en Jeugd publiceerden donderdag harde rapporten over de onterechte vrijheden die de moordenaar van de 25-jarige Anne Faber had tijdens zijn verblijf in de instelling in Den Dolder. “De bevindingen zijn schokkend en bevestigen tegelijkertijd het beeld dat we door de tragische gebeurtenissen al hadden: dat Michael P. tijdens de tenuitvoerlegging van zijn gevangenisstraf als een vrij man kon gaan en staan waar hij wilde, zonder dat er enig zicht was op wie hij was, wat hem bezighield en wat hij uitvoerde.”

Lees verder na de advertentie

Een papieren werkelijkheid die niet overeenkomt met de realiteit. Met fatale gevolgen Familie Anne Faber

De familie noemt het onthutsend dat het P. lukte informatie over zijn zedenverleden achter te houden voor zijn behandelaars. “Het is bijzonder pijnlijk te moeten vernemen dat professionals in de forensische zorg aan wie de verantwoordelijkheid over deze zedendelinquent is toevertrouwd, ernstig tekort zijn geschoten in de bescherming van de samenleving.”

Volgens hen bestaat de verantwoordelijkheid op deze manier ‘slechts administratief’. “Een papieren werkelijkheid die niet overeenkomt met de realiteit. Met fatale gevolgen.”

In een persoonlijk gesprek heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) volgens de familie namens de overheid excuus aangeboden en de verantwoordelijkheid erkend. “De familie stelt dat op prijs.”

Burgemeester Ook burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist, die mede om het onderzoek van de OVV had gevraagd, noemt de conclusies van de onderzoeken naar Michael P. ontluisterend. “De conclusies baren mij ernstig zorgen over de veiligheid en veiligheidsbeleving in de samenleving van Den Dolder en wijde omgeving.” Janssen vraagt zich af op de instelling waarin P. verbleef, de samenleving voldoende veiligheid kan bieden. Hij heeft minister Dekker gevraagd ‘welke concrete maatregelen hij daadwerkelijk neemt, die de veiligheid en veiligheidsbeleving in Den Dolder versterken’. Fivoor, de instelling waarin P. verbleef, zegt in een verklaring alles op alles te zetten om herhaling te voorkomen. Fivoor laat weten te werken aan een goede relatie met de gemeente en de directe omgeving van de kliniek. Zo heeft Fivoor direct een verbeterplan opgesteld om ‘het geschonden vertrouwen’ te herstellen. Er is bijvoorbeeld periodiek overleg met onder meer de gemeente.

Lees ook: