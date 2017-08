Familie Turkse Nederlander Volkan weet niet waarom hij is opgepakt

Vader Çalişkan is in de buurt van zijn zoon, maar mag hem niet bezoeken in de gevangenis. Dat recht heeft vooralsnog alleen de advocaat. Vandaag wordt een poging gewaagd om steun te krijgen van de Nederlandse ambassade.

Volkan is vrijdag opgepakt omdat hij woensdag met een groep supporters op de tribune zat bij een wedstrijd van club Besiktas tegen Konyaspor. Op enig moment werd in het bijzijn van Volkan een spandoek ontvouwd met daarop een steunbetuiging voor Nuriye Gülman en Semih Özakca, twee leraren die al geruime tijd via een hongerstaking protesteren tegen hun ontslag. De beide leraren zitten al enkele maanden vast.

De familie Çalişkan vreest dat hun zoon eenzelfde behandeling wacht en dat Volkan zo de geplande studie aan de universiteit wel kan vergeten. Het tweetal waarvoor Volkan het zou hebben opgenomen, is door de Turkse overheid als terrorist gekenmerkt. Het zou gaan om het lidmaatschap van de linkse terroristische organisatie DHKP-C, het Revolutionair Bevrijdingsleger. Het spandoek dat woensdag tijdens de voetbalwedstrijd omhoog werd gehouden, zou in die redenering een uiting van een terroristische beweging zijn.

Dierenvriend Broer Kemal is hogelijk verbaasd over de vele blijken van sympathie die de familie de voorbije dagen mocht ontvangen. Turkse en Nederlandse parlementariërs hebben met de familie contact gezocht. Volkan heeft in Nederland zijn studie economie en welzijn gevolgd. Hij trok vervolgens een half jaar met zijn rugzak door de wereld, onder meer naar Laos. Hij besteedde volgens zijn oudere broer een groot deel van zijn tijd aan de opvang van honden op dumpplekken rond Ankara. Kemal: “Af en toe dacht ik dat hij beter zijn tijd in zijn toekomst kon steken, dan aan de opvang van dieren.” Terug van de reis rond de wereld solliciteerde hij vanuit het huis van zijn moeder naar onder meer een baan bij niet-gouvernementele organisaties zoals Amnesty International. “Maar dat is jammer genoeg niets geworden”, aldus Kemal. De familie blijft gissen naar de redenen voor het oppakken van Volkan. Met de arrestatie zou de Turkse overheid de aandacht voor de twee hongerstakende leraren de kop in willen drukken.

