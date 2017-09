Familie over verdachte aanslag Londen: Yahyah is geen boze jongeman

Twee jaar geleden haalde ze de internationale media toen een fotograaf haar aan de Macedonische grens, te midden van zwaarbewapende militairen, vastlegde met een baby op haar arm. Nu moet de vluchtelinge zich samen met haar man verantwoorden voor Yahyah F., haar zwager en een van de verdachten van de mislukte aanslag in de Londense metro van vorige week. Een bom in een emmer ontplofte, 29 mensen raakten gewond in de paniek die volgde.

Het huis in Terheijden, een dorpje onder de rook van Breda, is sober ingericht. Een televisie vormt de enige vorm van luxe in de woonkamer. Die toont vooral kinderprogramma's, want naar nieuws en actualiteiten kijken de bewoners hier nooit. "Dat kunnen we niet aan", zeggen de broer en schoonzus van Yahyah F. zacht. "We hebben al veel te veel aan ons hoofd, de ellende op de wereld kan daar niet meer bij."

Je moet eens op Yahyahs Facebookpagina kijken, dan zie je een hele moderne, westerse jongen. Broer van Yahyah

Door de kamer rennen en kruipen vier kinderen, van wie de jongste in Nederland is geboren. 'No place for hate' staat er onder haar foto op de Facebookpagina van moeder. De kinderen zijn onwetend van de arrestatie van hun oom. Toen een zus van Yahyah maandagochtend belde met het nieuws, moesten ze eerst op internet opzoeken wat er dan precies was gebeurd in de Engelse hoofdstad. Ze vielen steil achterover.

Al-Nusra Yahyah een terrorist, dat kan volgens zijn schoonzus niet waar zijn. "Een broer van mij is vermoord door Al-Nusra, een oom door IS. Mijn man is veertig dagen gevangengenomen door het regime van president al-Assad. Als Yahyah zoiets zou doen, dan sympathiseert hij met de groeperingen die onze familie zo veel hebben aangedaan. Wij weten honderd procent zeker dat hij onschuldig is." Vanwege zijn gebrekkige Engels laat de broer van Yahyah het gesprek aan zijn vrouw over. Eén ding wil hij echter wel laten zien. Wanneer hij zijn shirt uittrekt, wijst hij op zijn linkerschouder. De afdrukken die daar zichtbaar zijn, zegt hij, zijn van brandende sigaretten. Toegediend tijdens zijn gevangenschap in 2012. Na zijn vrijlating vluchtte de familie (ouders, zes broers, drie zussen) naar Egypte, van waaruit het echtpaar naar Nederland kwam. Eén broer vroeg asiel aan in Duitsland, Yahyah zocht zijn heil in Engeland. De rest zit nog steeds in het Afrikaanse land. Ze willen hun verhaal best vertellen, maar smeken om hun namen niet te noemen. Er komt al genoeg ellende over hen heen. "Drie maanden geleden was Yahyah nog hier. We hadden hem uitgenodigd om samen te rouwen, hun vader was zojuist in Egypte overleden. Behalve zijn verdriet, merkten we niets aan hem. Later hebben we nog een paar keer telefonisch contact gehad, ook niets geks. Yahyah is geen boze jongeman. Je moet eens op zijn Facebookpagina kijken, dan zie je een hele moderne, westerse jongen. Yahyah was gelukkig, maakte veel vrienden in Londen. Hij wilde journalistiek gaan studeren."

Stilte Sinds het telefoontje van maandagochtend is het stil. De familie is in afwachting van verder nieuws, maar hoort van niemand iets. Ook niet van de Nederlandse autoriteiten. Het Openbaar Ministerie, de politie, de gemeente en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid; ze onthouden zich van elk commentaar over de zaak ook na vragen van de krant. Er volgt alleen een verwijzing naar het nog lopende onderzoek in Engeland. Yahyah's broer en schoonzus weten het zeker: een dezer dagen komt het verlossende bericht dat hij is vrijgelaten. "Daar bidden we nu voor." De pleegouders kregen in 2010 een koninklijke onderscheiding van Koningin Elizabeth voor hun maat­schap­pe­lij­ke bijdrage.

Om de tuin De verdachten van de aanslag in de Londense metro wisten hun pleegouders goed om de tuin te leiden. Al dagen is hun huis in Sunbury-on-Thames gevuld met rechercheurs en forensische onderzoeksteams. Zelfs de straat is met grote metalen hekken afgezet: pottenkijkers zijn niet gewenst. Het huis van het oudere echtpaar Penelope en Ronald James is ineens het centrum van het nieuws rondom de grotendeels mislukte aanslag op de Londense metro afgelopen vrijdag. De twee verdachten, de eerder deze week gearresteerde 18-jarige Irakees en 21-jarige Syriër, hebben hier enkele jaren gewoond. Penelope en Ronald James vangen in hun woning al tientallen jaren gevluchte kinderen uit oorlogsgebieden op die zonder ouders in Groot-Brittannië zijn terechtgekomen. Sinds de jaren zeventig hebben ze 268 kinderen in huis gehaald. Meestal verblijven er zo'n zes tegelijk. Het echtpaar is de pensioengerechtigde leeftijd al ruim gepasseerd: Penelope is 71, Ronald is 88. Ze verblijven sinds de aanslag ergens anders en hebben nog niet met de media gesproken. Maar bijna niemand gelooft dat zij iets met de aanslag te maken hebben. De twee genieten veel aanzien in Sunbury, een voorstadje van Londen. Daarnaast kregen ze in 2010 een koninklijke onderscheiding van Koningin Elizabeth voor hun maatschappelijke bijdrage. Op een onlineforum van inwoners van Sunbury-on-Thames betuigen veel omwonenden hun steun. "Zij hebben ontzettend veel voor onze gemeenschap gedaan", schrijft bewoonster Jean Higgins. "Het moet vreselijk zijn wat ze nu doormaken."

Witte bomemmer Wel wijst steeds meer erop dat de dader de bom in het tuinhuisje, in de achtertuin van het huis, in elkaar heeft geknutseld. Ook zijn er beelden van een bewakingscamera vlakbij het huis op de ochtend van de aanslag waarop een man te zien is die een Lidl-tas draagt met daarin waarschijnlijk de witte bomemmer. Verschillende bekenden van het stel zeggen tegen de Daily Mail dat het voor Ronald en Penelope James in de regel heel moeilijk is om vast te stellen wat iemands achtergrond precies is. Vaak komen de kinderen na een lange vluchtroute uit landen als Syrië of Irak via Calais in Groot-Brittannië terecht. In een oud interview zeggen ze: "Het is niet altijd makkelijk om deze kinderen op te vangen. Maar het zijn wel kinderen die liefde nodig hebben." Hoe de dader de bom onder de ogen van het echtpaar heeft kunnen fabriceren, is onduidelijk. Wel zouden deze twee jongens al langere tijd voor problemen hebben gezorgd in huis, meldden verschillende kranten gisteren. Het echtpaar had over de 18-jarige verdachte zelfs een tijdje geleden al klachten ingediend bij de gemeente, die normaal gesproken de pleegkinderen aan hen doorverwijst. Maar het lijkt erop dat er met die klachten bijzonder weinig is gedaan. De naam van de broer en schoonzus van Yahyah zijn bij de redactie bekend.

