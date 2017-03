Familie Henriquez krijgt namen van agenten niet

Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vandaag besloten. Vier nabestaanden eisten in kort geding de namen op van alle vijf agenten. Die eis volgde nadat eerder al tijdens het strafproces tegen twee agenten de rechter had toegelaten dat de verdachten alleen met nummers, DH01 en DH02, worden aangeduid. De rechter in het kort geding wijst de vordering simpelweg af omdat de rechter in kort geding niet mag oordelen over wat zijn collega eerder heeft besloten.

Oog in oog De Haagse rechter liet de familie van het slachtoffer niet geheel met lege handen naar huis gaan. De rechter vindt de wens van de familie om een keer tijdens het proces oog in oog te staan met de verdachten niet onbegrijpelijk. Aan dat begrip kan geen enkel recht ontleend worden. De vraag om de verdachten een keer

te zien is tijdens het kort geding niet aan de orde, zo oordeelt de rechter. De nabestaanden wilden de namen hebben om zelf onderzoek te doen naar de achtergrond van de agenten De nabestaanden wilden de namen hebben om zelf onderzoek te doen naar de achtergrond van de agenten die betrokken waren bij de aanhouding. Advocaat Richard Korver betoogde namens de familie dat de wet geen mogelijkheid biedt om verdachten geheel anoniem te berechten. Korver vreest dat de rechtsgang anders ontaardt in een spookproces. De nabestaanden vinden het ook in het kader van het rouwproces van belang de identiteit van de verdachten te kennen. Dat de agenten louter en alleen met codes worden aangeduid heeft alles te maken met de veiligheid van de agenten en hun families. er zou sprake zijn van bedreigingen en een agent heeft met zijn gezin ook moeten onderduiken. Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden in het Haagse Zuiderpark. Bij die arrestatie werd een nekklem aan gelegd. De verwurging zou hebben geleid tot zuurstofgebrek. De man overleed de volgende dag. Eerder deze week kwam er een nieuw forensisch rapport dat twijfel zaait over de doodsoorzaak. Volgens dat rapport, ingebracht door de advocaten van de twee agenten die terechtstaan, overleed hij zeer waarschijnlijk aan de gevolgen van hartritmestoornissen of een hartstilstand. Lees ook dit verhaal uit 2015 van de neef van Mitch Henriquez, die geen vertrouwen meer heeft in de politie.

