Familie gaat voor basketballer De Jong boven het buitenland

Een paar uur voor de wedstrijd tegen Albanië vertelt international Worthy de Jong (29) in zijn appartement in Amsterdam over Nederlands kansen om de pre-kwalificatie te overleven en over de ambities die hij heeft. Lange tijd wilde hij graag nog eens in het buitenland te spelen, maar na zijn vertrek een paar maanden geleden bij het Franse S.O.M.B. (Stade Olympique Maritime Boulonnais) uit Boulogne-sur-Mer heeft hij die wens op een lager pitje gezet. Hij keert komend seizoen terug in het shirt van Leiden, waar hij in ieder geval een jaar zal spelen.

Zes jaar lang vermaakte hij het publiek in Leiden met zijn spectaculaire spel. Hij had een groot aandeel in de twee landstitels die hij behaalde met Leiden (2011 en 2013) en ook op individueel vlak won hij de nodige prijzen. Zo werd hij in zijn laatste seizoen bij Leiden uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de eredivisie.

Waarde Woensdag kon De Jong zijn stempel niet zo stevig drukken op het spel als dat hij eerder deed, maar eerder bewees hij al dat hij van grote waarde is voor Oranje. Hij was onderdeel van de selectie die zich op wonderbaarlijke wijze kwalificeerde voor het Europees kampioenschap van 2015 en op dat toernooi maakte hij ook indruk. Toen al stond hij open voor een stap naar het buitenland, maar er diende zich geen clubs aan. Op een gegeven moment zorgde dat ervoor dat ik het belangrijker vond om bij mijn familie te zijn dan alleen in het buitenland te zitten De Jong wil niet verder kijken dan de kansen die Nederland heeft op het bereiken van de WK-kwalificatiepoule. Die zijn volgens hem reëel. “We moeten eerst deze ronde zien te overleven”, zegt De Jong. “Het is ook niet realistisch om verder vooruit te kijken, omdat we niet weten welke spelers er volgend jaar klaarstaan. Maar of we de kwaliteiten hebben om op het WK te staan? Ja, dat denk ik wel.” Maar voordat De Jong ook maar enigszins kan nadenken over het wereldkampioenschap met het Nederlands team zal hij zich na de resterende pre-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Albanië (woensdag en volgende week zaterdag) gaan richten op zijn rentree in Leiden. © Hollandse Hoogte / Bastiaan Heus

Buitenland Nadat zijn verblijf in Boulogne-sur-Mer erop zat leek het er in eerste instantie niet op dat De Jong terug zou keren bij de club waar hij zes jaar lang had gespeeld. “Mijn eerste gedachte was dat ik bij een andere club in het buitenland ging spelen”, vertelt hij. “Ik had aanbiedingen gekregen van clubs uit België, Frankrijk en Tsjechië en op dat moment was ik niet geïnteresseerd om weer bij Leiden te spelen.” Ik wil de titel gewoon winnen en ik denk ook wel dat het mogelijk is “Maar nadat ik een tijdje terug in Amsterdam was veranderde dat”, vervolgt de 1,94 meter lange De Jong. “Mijn vriendin had net een vast contract gekregen en ik zat veel met mijn zoontje alleen thuis. Op een gegeven moment zorgde dat ervoor dat ik het belangrijker vond om bij mijn familie te zijn dan dat ik alleen in het buitenland zou zitten. Omdat ik voor een goed bedrag bij Leiden zou kunnen gaan spelen heb ik ervoor gekozen om in Nederland te blijven.” Als De Jong de vraag krijgt voorgelegd of hij met Leiden weer serieus om de titel mee wil doen, reageert hij dat meedoen alleen niet voldoende is. “Ik wil de titel gewoon winnen en ik denk ook wel dat het mogelijk is. Groningen (de kampioen van vorig seizoen, red.) heeft een fantastisch seizoen gehad, maar is wat sterkhouders kwijtgeraakt. Ik denk dat wij ook wat atletischer zijn dan Groningen. Leiden is de club waar ik mijn carrière grotendeels heb gemaakt en om daar terug te keren voelt als thuiskomen.”

