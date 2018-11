Familie Blokker wil nu ook Blokker zelf verkopen

Volgens een woordvoerder zijn er momenteel verkennende gesprekken gaande. Dat bevestigde hij na uitspraken van president-commissaris Michiel Witteveen in Het Financieeele Dagblad. Witteveen sluit niet uit dat de winkelketen verkocht wordt aan een buitenlandse investeerder

Het gaat al een tijd niet goed met de winkels van Blokker. In 2017 schreef het concern voor het vierde jaar op een rij dieprode cijfers. Discounters als Action hebben een hoop klanten weggelokt en het concern onderschatte de ontwikkeling van de onlineverkopen.

Omdat bijna alle ketens in zwaar weer verkeerden, besloot de directie in 2016 alle ketens behalve Blokker te verkopen. Het ging hier onder andere om Intertoys, Leenbakker en Xenos. De koerswijziging ging gepaard met het sluiten van honderden winkels en het schrappen van bijna 2000 banen. Maar nu staat Blokker zelf dus ook in de etalage.

Bestuursproblemen Het bestuur van Blokker kende de afgelopen jaren ook veel problemen. Sinds het overlijden van Jaap Blokker in 2011, die jarenlang aan het roer stond van het familiebedrijf, lukt het maar niet om een geschikte opvolger te vinden. Afgelopen april was het bedrijf wederom stuurloos toen topman Casper Meijer vertrok wegens een verschil van inzicht. Het Blokker-concern staat sindsdien onder leiding van president-commissaris Michiel Witteveen. Hij denkt dat een ‘frisse wind’ het bedrijf verder kan helpen, verklaarde hij tegen het Financieele Dagblad. “Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit een familieoptiek, en soms is het beter om het vanuit een andere optiek te benaderen. Gelukkig ziet de familie dat ook in.” Blokker telt ongeveer 430 winkels in Nederland en circa honderd in België. Bij elkaar werken er zo’n 8000 mensen.

