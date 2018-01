Failliete Britse bouwer Carillion is een probleem voor premier May

Het is een van de grootste faillissementen uit de recente geschiedenis in het Verenigd Koninkrijk, én eentje waar de Britse regering nog last van kan krijgen. De Britse bouwer en facilitair dienstverlener Carillion kondigde gisteren aan dat de laatste gesprekken over een redding zijn mislukt.

Carillion verkeerde al maanden in zwaar weer, na een eerste winstwaarschuwing in juli vorig jaar. De melding destijds dat het bedrijf bijna 1 miljard euro zou moeten afschrijven op vier grote bouwprojecten kwam als een volslagen verrassing. Sindsdien probeerde Carillion het tij te keren, maar de schuldeisers bleken niet bereid het bedrijf nog langer te steunen.

Dit bedrijf heeft drie winst­waar­schu­win­gen afgegeven in de laatste zes maanden, en toch is de regering doorgegaan met het gunnen van over­heids­con­trac­ten Rebecca Long-Bailey, Labour-politica

Ook de Britse overheid was nauw betrokken bij de gesprekken over een mogelijk redding van Carillion, dat wereldwijd zo’n 43.000 werknemers in dienst heeft van wie bijna de helft in het Verenigd Koninkrijk. Eerdere berichten over mogelijke overheidssteun of zelfs een nationalisatie werden daarmee gelogenstraft.

Dienstverlener Carillion is niet alleen een bouwbedrijf en aannemer, maar is minstens zo groot als dienstverlener die veel publieke taken uitvoert namens de Britse overheid. Zo beheert het gevangenissen, levert het maaltijden aan Britse scholen en bedden aan Britse ziekenhuizen, en beheert het duizenden huizen voor het personeel van het ministerie van Defensie. Er is de Britse regering dan ook veel aan gelegen dat de werkzaamheden van Carillion gewoon doorgaan, ondanks de onduidelijkheid over de toekomst voor het personeel. “Alle werknemers moeten gewoon naar hun werk komen, de lonen worden betaald”, aldus de Britse minister David Lidington. “Personeel dat betrokken is bij publieke diensten hebben belangrijk werk te doen.” Vanwege de centrale rol van Carillion in de Britse samenleving kwam de regering voor een lastige keuze te staan na de bekendmaking van de problemen in juli vorig jaar. Het bedrijf kreeg sindsdien een flink aantal grote projecten toebedeeld, zoals de aanleg van een hogesnelheidslijn naar Noord-Engeland en de levering van catering- en andere diensten voor Britse kazernes.

Verontwaardigde reacties Dat kon niet voorkomen dat het bedrijf toch is omgevallen. Het leidt tot verontwaardigde reacties van de oppositie. “Dit bedrijf heeft drie winstwaarschuwingen afgegeven in de laatste zes maanden, en toch is de regering doorgegaan met het gunnen van overheidscontracten”, aldus Labour-politica Rebecca Long-Bailey, die een volledig onderzoek eist naar het optreden van de regering-May in de zaak. Maar volgens Britse media had het alternatief – geen nieuw werk meer van de overheid – ervoor gezorgd dat Carillion al maanden eerder failliet zou zijn gegaan. Tegelijkertijd wilde de regering kennelijk niet zo ver gaan Carillion te steunen met bijvoorbeeld een garantstelling voor de schulden bij de bank. Dat leidt tot een risico op problemen bij veel onderaannemers. Carillion besteedt regelmatig werk uit aan kleinere partijen, waarvan een aantal al melden zelf in betalingsproblemen te komen als niet langer betaald wordt voor hun werkzaamheden. Het is onduidelijk in hoeverre, en voor welk werk precies, de Britse regering zal inspringen om de continuïteit te waarborgen.