Failliet Air Berlin is gewilde prooi

Ze zijn als aasgieren die cirkelen boven een karkas: de meer dan tien vliegtuigmaatschappijen die geïnteresseerd zijn in de overname van delen van luchtvaartmaatschappij Air Berlin, die half augustus uitstel van betaling aanvroeg. Maar een van deze aasgieren, de Duitse vliegtuigmaatschappij Lufthansa, heeft daarbij een groot voordeel op de rest. Lufthansa geniet namelijk de voorkeur van de Duitse overheid.

Dit leidt tot grote frustratie van de Ierse budgetvlieger Ryanair. Topman Michael O'Leary liet aanvankelijk weten interesse te hebben om heel Air Berlin over te nemen, maar zegt inmiddels dat hij geen bod wil doen zolang er geen sprake is van een transparant proces. Volgens Ryanair is er sprake van een vooropgezet plan waarbij de Duitse overheid Lufthansa in staat stelt de mooiste onderdelen van Air Berlin uit de boedel te plukken voordat de rest aan de beurt is.

Nu staat O'Leary erom bekend dat hij kan overdrijven. Maar dit keer heeft hij alle reden zich te laten horen. Zowel de Duitse minister van transport als de minister van economische zaken heeft in Duitse media laten weten dat ze graag zien gebeuren dat Lufthansa beter wordt van het faillissement van Air Berlin.

O'Leary is niet de enige die zich beklaagd over de manier waarop de Duitse overheid met Air Berlin omspringt. De Duitse luchtvaartmaatschappij Germania sleept de staat voor de rechter, vanwege het overbruggingskrediet van 150 miljoen euro dat beschikbaar is gesteld aan Air Berlin om de vliegtuigen nog even in de lucht te houden totdat de overname geregeld is. De Europese commissie moet de lening nog goedkeuren.

Overigens heeft de Duitse overheid wel bepaald dat Air Berlin niet in zijn geheel door een partij overgenomen mag worden. Naast Lufthansa en Ryanair zouden ook Easyjet, TUIfly en Condor interesse hebben. De interesse betreft niet alleen de 140 vliegtuigen van Air Berlin, maar ook de slots op verschillende luchthavens om te mogen opstijgen en landen.

Dat Air Berlin failliet dreigt te gaan is geen verrassing. Het was dankzij financiering van Etihad, de maatschappij uit het Midden-Oosten, dat Air Berlin nog vloog. Etihad werkte samen met Air Berlin om meer overstappende passagiers te krijgen voor hun eigen, verre vluchten. Om diezelfde reden had Etihad ook fors geïnvesteerd in Alitalia, dat in mei failliet ging. Door die mislukkingen kampt Etihad nu zelf met grote verliezen.

Air Berlin van oorsprong Amerikaans Voor de Duitse eenwording mochten alleen geallieerden vliegen in het luchtruim van Berlijn. In 1978 zag Kim Lundgren, een Amerikaanse piloot, daarom een gat in de markt. Hij was net zijn baan als gezagvoerder bij PanAm kwijt en besloot een luchtvaartmaatschappij voor vakantievluchten op te richten, die vloog vanaf Berlijn. Na de val van de muur had Lundgren een probleem omdat de privileges van de geallieerden kwamen te vervallen. Hij ging in zee met de Duitse ondernemer Joachim Hunold om zo van Air Berlin een Duits bedrijf te maken.

