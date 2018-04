Facebook weet ook veel over niet-gebruikers

Het is onzichtbaar, maar het is er wel. Veel websites hebben de zogenoemde facebook-pixel geïnstalleerd. Naar schatting 15 tot 20 procent zou dit middel gebruiken. Het instrument van het sociale netwerk meet het surfgedrag van bepaalde doelgroepen. Zowel de duur van het bezoek als wat iemand op de website in het bijzonder opzoekt, wordt vastgelegd. Zo komt de site die de facebook-pixel heeft geïnstalleerd meer te weten over zijn bezoekers, en dat is nuttig voor marketing en advertentie-doeleinden.

Lees verder na de advertentie

Op zich is het niets nieuws. Dat Facebook data van haar gebruikers verzamelt en gebruikt voor commerciële doeleinden, wisten we al. Maar het is een misvatting dat je buiten het vizier blijft als je niet op Facebook zit, zegt onderzoekster Anne Helmond. Ze is verbonden aan het studieprogramma nieuwe media en digitale cultuur van de Universiteit van Amsterdam.

Dat iemand met IP-adres x uit regio y een bepaalde website bezocht op moment z is waardevolle informatie

"De invloed op niet-gebruikers is ontzettend groot", zegt Helmond. "Zelfs zonder dat ik een account heb, ziet Facebook dat ik bijvoorbeeld regelmatig nieuwssites bezoek. Dat registreren ze met die facebook-pixel, een soort meeteenheid van je computer of smartphonescherm. Zonder dat ik op een like-knop heb gedrukt, geeft die facebook-pixel mijn bezoek door aan Facebook. Er worden dus ook gegevens verzameld van niet-gebruikers."

Waardevol Vervolgens treedt Facebook op als advertentieplatform. De zogenaamde anonieme data die het verzamelt zijn hierbij erg waardevol voor het bedrijf. "Die gegevens worden geanalyseerd", zegt Helmond. "Die kennis helpt hen bij het maken van commerciële profielen voor adverteerders. Zelfs zonder facebookprofiel is dat handig. Dat iemand met IP-adres x uit regio y een bepaalde website bezocht op moment z is immers waardevolle informatie." Stel: je speelt een spelletje op een van je game-apps en je ziet een advertentie verschijnen. Dan denk je waarschijnlijk dat het een adverteerder is die reclame maakt. De kans is echter groot dat die advertentie is aangeboden door Facebook. Het weet immers precies welke app je geïnstalleerd hebt, en welke website je bezocht hebt. Dat is nog een manier waarop ze zowel gebruikers en niet-gebruikers in de gaten houden. Via hun advertentieplatform, het 'Facebook Audience Network', worden die profielen aangeboden aan adverteerders. "Het bedrijf bereikt ook mensen ver buiten Facebook, op andere websites of netwerken. Hun invloed wordt daardoor veel groter. Met die facebook-pixel zijn ze in staat zulke goede profielen te bouwen dat ze die voor advertenties op andere plekken kunnen aanbieden." De Europese tak van Facebook maakt zich overigens op voor de nieuwe privacywetgeving die in Nederland op 25 mei ingaat. Op het hoofdkantoor in Dublin hebben ze het aantal medewerkers zelfs uitgebreid. "Facebook is daar nu heel actief mee bezig", zegt Helmond. "Ze moeten hun werkwijze wel veranderen om te voldoen aan de nieuwe regels. Anders overtreden ze de wet. Het toont tegelijk de invloed van de politiek aan."

Gebruikers krijgen uitsluitsel Facebook stuurt al zijn 2,2 miljard gebruikers een bericht met de mededeling of hun gegevens zijn gedeeld met het Britse databedrijf Cambridge Analytica. Om technische redenen wordt iedereen geleidelijk ingelicht. Het bedrijf is er gisteren om 18.00 uur (Nederlandse tijd) mee begonnen. De operatie gaat een paar dagen duren. Naar schatting zijn 87 miljoen gebruikers getroffen, van wie ongeveer 90.000 Nederlanders. Iedereen krijgt ook te horen welke apps Facebook gebruikt en welke gegevens via die apps zijn verzameld.