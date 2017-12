Facebook verwijdert profiel van Tsjetsjeense president

Het was een van de laatste beleidsdaden in 2017 van de Amerikaanse regering. Op 20 december werden enkele namen toegevoegd aan een sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van financiën. Mensen die op de lijst staan mogen de Verenigde Staten niet meer in, en hun eventuele financiële tegoeden in de VS worden bevroren.

Lees verder na de advertentie

Ook de naam van Ramzan Kadyrov, president van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, verscheen op de lijst, onder verwijzing naar de 'Magnitsky-wet', hét instrument waarmee Washington buitenlandse mensenrechtenschenders aan kan pakken. Kadyrov, een bondgenoot van de Russische president Poetin, die van het Kremlin de vrije hand heeft gekregen in het bestieren van de deelrepubliek, is notoir op dat vlak. Eerder dit jaar kwam Tsjetsjenië in het nieuws omdat er dodelijke jacht werd gemaakt op homo's, en de regio heeft een lange geschiedenis van marteling en buitenrechtelijke executies.

Ik zou nog niet naar de VS gaan als ze me al hun nationale reserves in het vooruitzicht zouden stellen. Ramzan Kadyrov, president van Tsjetsjenië

Kadyrov zelf reageerde in eerste instantie luchtig op de Amerikaanse maatregel. Via Instagram (eigendom van Facebook) liet hij zijn 3 miljoen volgers weten dat hij de straf als een beloning zag. "Ik zou nog niet naar de VS gaan als ze me al hun nationale reserves in het vooruitzicht zouden stellen." Enkele dagen later was hij minder blij. Van het ene op het andere moment werd zijn Instagram- en Facebook-account (750.000 vrienden) afgesloten, digitale podia waarop hij vol enthousiasme inkijkjes gaf in zijn leven.

Kan niet anders, aldus Facebook: omdat Kadyrov op de sanctielijst staat zou het bedrijf een 'wettelijke verplichting' hebben om de accounts te sluiten.

Maar wat voor Facebook zo klaar als een klontje leek, was dat niet voor iedereen. Het is voor het eerst dat het voorkomen op een sanctielijst als reden wordt opgegeven om iemand van sociale media te gooien. Andere figuren die op dezelfde lijst staan als Kadyrov, zoals de Venezolaanse president Maduro, hebben nog gewoon een Facebook-account.