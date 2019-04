Facebook verwacht recordboete van miljarden (en droomt intussen van een digitale huiskamer)

Facebook verwacht een boete tot 5 miljard dollar voor eerdere schandalen en privacyschendingen. De Amerikaanse marktwaakhond FTC zit het socialemediaplatform op de hielen omdat Facebook afspraken uit een eerdere schikking in 2011 zou schenden. Denk daarbij aan het illegaal kunnen wroeten in persoonsdata door marketingbedrijf Cambridge Analytica. Met die informatie zijn onder meer de Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloed, zo bleek vorig jaar.

Facebook neemt het verwachte miljardenbedrag op in de begroting, bleek toen het bedrijf de eerste kwartaalcijfers woensdagavond laat presenteerde. Onduidelijk blijft wanneer de FTC klaar is met zijn onderzoek, en welke boete daar precies uitrolt.

Voor de Amerikaanse waakhond zou het een absoluut record betekenen: tot nu toe was het hoogste bedrag dat de FTC eiste ‘slechts’ 22,5 miljoen dollar voor Google in 2012. Amerika krijgt kritiek vanwege de zachte hand waarmee het optreedt tegen grote techbedrijven, schrijft The New York Times. In Europa gaat het er al een stuk rigoureuzer aan toe: vorig jaar kreeg Google een boete van ruim 4 miljard euro gepresenteerd.

Zelf vooral tevreden

In een lange verklaring op zijn eigen Facebookpagina rept oprichter Zuckerberg niet over de boete. Hij toont zich vooral tevreden over de stijgende gebruikersaantallen. Inmiddels zitten 2,1 miljard mensen dagelijks op een van de onderdelen van het megabedrijf, waaronder ook Instagram en berichtenservice WhatsApp vallen. Ondanks het ingecalculeerde miljardenverlies houdt het bedrijf alsnog 2,5 miljard aan winst over in het eerste kwartaal. De omzet steeg in de eerste maanden van 2019 naar 15 miljard, een kwart hoger vergeleken met een jaar geleden.

Zuckerberg wil zich toeleggen op het creëren van wat hij een digitale woonkamer noemt. De laatste vijftien jaar fungeerden Facebook en Instagram als een soort online dorpspleinen, schrijft hij. Daarin kunnen gebruikers in alle openbaarheid delen wat hen bezighoudt. Maar volgens de oprichter wil een steeds grotere groep dat nu ook in kleinere groepjes en achter gesloten muren: de woonkamer dus. Die zou beantwoorden aan de vraag naar meer privacy. De Facebook-topman ziet dan ook dat de grootste groei nu zit in kleinschalig berichtenverkeer. Mensen willen daarin nu ook makkelijker geld kunnen overmaken en handel bedrijven, denkt hij.

Dat is opvallend, dit alles klinkt als een service die allang bestaat: WhatsApp. En daar is Facebook al eigenaar van. Zuckerberg zegt de beproefde concepten van WhatsApp te willen gebruiken – elkaar gemakkelijk berichten sturen – en dat zo uit te breiden dat anderen zich snel kunnen aansluiten bij gesprekken. Privacy en veiligheid moeten de kernwaarden worden van die digitale woonkamer, zo schrijft hij, met de dreigende boete van de FTC waarschijnlijk in zijn achterhoofd.