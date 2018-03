Facebook: Te groot om te falen

Twee portretfoto's floepen op het computerscherm. Op allebei kijkt een jong meisje in de lens. De linker heeft donkergekleurde krullen die losjes over haar schouders vallen. Ze glimlacht zelfverzekerd. De studente op de tweede foto kijkt strenger, maar lijkt al net zo op haar gemak voor de camera. 'Wie is knapper?', vormen de letters boven de foto's. 'Klik om te kiezen.'

Facemash, die naam droeg het programma dat een tweedejaars student van Harvard vijftien jaar geleden schreef. Op de website konden bezoekers het uiterlijk van vrouwelijke studenten beoordelen. Steeds werd hen gevraagd van twee foto's de mooiste te kiezen. De naam van de bolleboos achter deze plaatjesparade? Mark Zuckerberg.

Facemash vormt het zaadje waaruit Facebook is opgebloeid. De website was direct razend populair, in haar eerste vier uren in de lucht trok zij 450 bezoekers die 22 duizend foto's bekeken. Maar de online diashow en zijn maker stuitten ook op kritiek. Want werd de privacy van deze meisjes niet geschonden? Net als nu moest Zuckerberg door het stof, Harvard overwoog zelfs even om hem van de universiteit te sturen.

Zo stierf Facemash al enkele dagen na haar geboorte een rappe dood. Maar Zuckerbergs drang om zijn leeftijdsgenoten met elkaar in contact te brengen bleef springlevend. Het jaar daarop, in 2004, bouwde hij een nieuw netwerk, thefacebook.com, een soort online jaarboek waarop foto's en enkele basisgegevens van studenten waren te vinden.

Facebook begon als nichenetwerk. Aanvankelijk gaf Zuckerberg alleen mensen op universiteiten toegang tot zijn website. In de eerste maanden konden alleen medestudenten van Harvard inloggen, daarna volgden enkele andere Amerikaanse vooraanstaande universiteiten. Nog later werd het netwerk opengesteld voor alle Amerikaanse studenten aan een universiteit.

Dat het online smoelenboek voor studenten uit zou groeien tot het grootste sociale platform wereldwijd, had hij niet direct in de smiezen. Maar terugkijkend beseft Deuze dat die eerste stappen van Facebook de voornaamste sleutel tot het gigantische succes vormen.

Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, kan zich die eerste versies van Facebook nog goed herinneren. Hij maakte zijn account in 2004 aan. "Ik was destijds docent aan de universiteit van het Amerikaanse Indiana, en plots hadden al mijn studenten het over een of ander gaaf sociaal netwerk. Dus besloot ik ook maar eens een kijkje te nemen."

Akelig snel gegroeid

Zuckerberg schudde de 'the' voor de naam Facebook af en bouwde zijn netwerk langzaam maar zeker uit. Er kwam een versie voor middelbare scholieren en werknemers van een aantal bedrijven zoals Apple en Microsoft konden op Facebook met elkaar contact leggen. Pas in 2006 kon iedere dertienplusser met een geldig e-mailadres een eigen pagina in elkaar knutselen.

Het resultaat? Facebook is uitgegroeid tot het grootste sociale netwerk ter wereld. Twee miljard gebruikers loeren er naar foto's van hun 'vrienden', nodigen er mensen uit voor hun feestjes, en halen hun nieuws van de website. Dat legt het bedrijf geen windeieren: het laatste kwartaal streek Facebook een winst op van 4,3 miljard dollar, omgerekend zo'n 3,5 miljard euro.

"Facebook is akelig snel gegroeid", stelt Deuze. "Het is te rap te groot geworden. Dat is ook de reden dat ze nu in de problemen raken." Onlangs is de hoogleraar drie dagen te gast geweest op het hoofdkwartier van het bedrijf in Silicon Valley. Bij hoge uitzondering, want normaliter dulden Zuckerberg en co geen pottenkijkers.

"Het hoofdkwartier is moeilijk te vinden. Bewegwijzering ontbreekt, en er is ook geen hoofdingang. Enkel een grote afbeelding van het welbekende opgestoken like-duimpje verraadt dat Facebook er huist. Het is geschilderd over het logo van het vorige bedrijf dat in het pand zat."