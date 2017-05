Facebook groeit, maar aandeelhouders worden er niet warm van

Zo’n 1,3 miljard internetgebruikers scrollen zelfs dagelijks door de Facebookfoto’s, -filmpjes en -berichten van vrienden, familie en de ruim 5 miljoen bedrijven die er adverteren. Dat leverde het bedrijf het afgelopen kwartaal 7,3 miljard euro aan omzet op. Facebook noteerde daarmee een omzetgroei van bijna vijftig procent, zo blijkt uit woensdagavond gepresenteerde kwartaalcijfers.

Lees verder na de advertentie

Maar heel warm werden aandeelhouders niet van die cijfers. De koers daalde gisteren licht met bijna twee procent. De reden? “Amerikaanse analisten denken dat de advertentierek eruit is”, zegt vermogensbeheerder André van Eerden van het bedrijf Aberfeld Vermogensbeheer. “Als je de tijdlijn van die 2 miljard actieve gebruikers volstopt met advertenties, haken ze af. Analisten gaan er daarom vanuit dat Facebook niet heel veel meer inkomsten uit advertenties zal kunnen halen.”

Amerikaanse analisten denken dat de advertentierek eruit is André van Eerden

Van Eerden is zelf minder sceptisch. Toen kranten vlak voor de beursgang van Facebook in 2012 kopten dat al die advertenties ‘de achilleshiel’ waren, want zoveel commercie ‘zou gebruikers afschrikken’, betoogde Van Eerden in zijn eigen blog dat het bedrijf nog lang niet uitgegroeid was. Ook niet op het gebied van adverteren. Anno 2017 denkt hij er net zo over. “Momenteel is het bedrijf bezig met de ontwikkeling zogenoemde bots op Facebookmessenger (red. het chatprogramma van Facebook) en Whatsapp. Dat zijn geen letterlijke advertenties, maar mogelijkheden voor bedrijven om direct met gebruikers te communiceren”, zegt Van Eerden. Een pizza bestellen via Whatsapp, of via Facebook Messenger boodschappen doen bij de Albert Heijn. Het behoort volgens de vermogensbeheerder tot de toekomst.

Spookstad Toch wedden sociale media als Facebook niet al hun geld op bedrijven die graag van hun diensten gebruikmaken, zegt internetexpert Danny Mekic’. “Op termijn wordt het lastig om omzet en winst puur en alleen uit advertenties te halen. Google Plus gebruikte uiteindelijk niemand. En ook Facebook loopt de kans een spookstad te worden. Google zet nu bijvoorbeeld in op de zelfrijdende auto. Twitter gaat zich focussen op online televisie. En Zuckerberg richt zich op virtual reality.” De best betaalde com­pu­ter­we­ten­schap­pers zijn bezig met het nog relevanter maken van online advertentie Zullen die advertentie-inkomsten in de toekomst dan gaan slinken? Dat hoeft absoluut niet het geval te zijn, zegt Mekic’. “De best betaalde computerwetenschappers zijn niet bezig met het oplossen van armoede of het klimaatprobleem. Nee, ze zijn bezig met het nog relevanter maken van online advertenties. Een advertentie is nu een ongevraagde commerciële boodschap waar ik als gebruiker niet op zit te wachten. Maar als ik ineens wel op die ongevraagde commerciële boodschap zit te wachten- bijvoorbeeld omdat ik net mijn broek heb gescheurd en Facebook me dan wijst op een kleermaker in de buurt- dan is Facebook de waterverkoper in de woestijn. In dat geval kunnen ze ook veel meer geld vragen voor het plaatsen van advertenties.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.