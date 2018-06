Facebook gaf telefoonmakers toegang tot gebruikersdata

Zeker zestig telefoonmakers waaronder Apple, Samsung en Microsoft hebben jarenlang toegang gehad tot privégegevens van Facebookgebruikers en hun vrienden. Voor tientallen bedrijven geldt dit zelfs nog steeds. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times op basis van eigen onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek zijn tegenstrijdig met verklaringen van Facebook zelf, dat zegt dat het verzamelen van data via vriendschappen sinds 2014 niet meer mogelijk is. In april benadrukte topman Mark Zuckerberg tegenover het Amerikaanse Congres nog dat gebruikers bij het inloggen geen informatie van vrienden meer ‘meenemen’.

De dataverzameling had plaats nadat een gebruiker zijn Facebook-account koppelde aan een telefoon, en was mogelijk omdat telefoonmakers speciale overeenkomsten hadden gesloten met Facebook. Het sociale medium werd zo’n tien jaar geleden vooral op computers bezocht en voor lang niet iedere mobiele telefoon was er al een applicatie beschikbaar.

Overeenkomsten

Om het voor gebruikers mogelijk te maken in te loggen op Facebook, konden telefoonmakers bijvoorbeeld een eigen applicatie bouwen. Zo wist Facebook zijn aandeel op mobiele telefoons te vergroten en als tegenprestatie kregen fabrikanten toegang tot data van gebruikers, zoals de relatiestatus en politieke of religieuze voorkeur.

Pikant is dat deze samenwerkingsverbanden al in 2012 leidden tot interne discussies bij Facebook. Dat zegt voormalig medewerker Sandy Parakilas in The New York Times. 'Dit werd in 2012 gezien als een privacyprobleem. Het is schokkend om te zien dat deze praktijk mogelijk zes jaar later nog steeds doorgaat', aldus Parakilas, die bekendstaat als kritisch richting zijn voormalig werkgever.

Nadat de gebruiker was ingelogd lukte het de BlackBerry-app om data van 556 vrienden van de journalist te verzamelen

Een van de fabrikanten met een contract was BlackBerry. Onder het mom van een test liet The New York Times een journalist inloggen op een oude BlackBerry - voor nieuwe toestellen van het merk gelden de afspraken met Facebook niet. Nadat de gebruiker was ingelogd lukte het de BlackBerry-app om data van 556 vrienden van de journalist te verzamelen. Ook kreeg de app toegang tot data van 294 duizend vrienden van vrienden, allemaal door één keer in te loggen en zonder om toestemming te hebben gevraagd.