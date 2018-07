Facebook gaat hard onderuit op de beurs door strengere privacywetten

Na jarenlang ver boven de aarde te hebben vertoefd, steeds hoger en hoger, uitstijgend boven al die gewone bedrijven en multinationals, met steeds weer jaloersmakende groeicijfers, meer en meer gebruikers en exorbitante winstcijfers maakte Facebook in de nacht van woensdag op donderdag een harde landing op aarde. In twee dagen verloor Facebook eerst 24 procent en bij opening van de beurs donderdag ging er nog eens 20 procent van de aandelenkoers af.

De goliath van de sociale media, waarvoor nooit regels leken te gelden die wel voor andere ondernemingen golden, krijgt nu toch te maken met regels over, bijvoorbeeld, privacybescherming . Dat kost bakken met geld. Zoveel dat de financieel directeur van Facebook, Dave Wehner, moest erkennen dat de winstmarges de komende jaren zullen dalen, omdat de kosten enorm zullen stijgen. Op de Amerikaanse beurs Nasdaq vond een implosie plaats. De beurskoers van Facebook klapte met 24 procent in. Er ging 150 miljard dollar (128 miljard euro) aan beurswaarde verloren.

De val zette zich donderdag bij opening van de Amerikaanse beurs voort en er evaporeerde nog eens 90 miljard dollar. Nooit eerder verloor een bedrijf in twee beursdagen zoveel waarde.

Solide

In de gesprek met analisten had Facebook-topman Mark Zuckerberg eerst nog gezegd dat zijn bedrijf een solide kwartaal achter de rug had, vergelijkbaar met het vorige kwartaal en veel beter dan hetzelfde kwartaal in 2017. Maar de tevredenheid van analisten en beleggers was snel verdwenen toen Wehner het woord nam.

Als gevolg van de nieuwe Algemene Privacy Verordening van de Europese Unie kan Facebook niet meer onbeperkt data verzamelen van gebruikers. Het moet daarvoor toestemming hebben. Veel gebruikers geven die niet of deels en dat scheelt Facebook advertentie-inkomsten. Ook hebben circa 3 miljoen Europeanen Facebook vaarwel gezegd na de affaire met Cambridge Analytica. Dat Britse bedrijf verzamelde persoonlijke gegevens van 87 miljoen Facebook gebruikers voor politieke campagnes - onder meer voor de verkiezingen in de VS.

De kosten lopen nog meer op omdat Facebook ook moet beginnen met het bestrijden van nepnieuws, onder meer op Whatsapp

Dit schandaal zorgde voor veel ophef. Zuckerberg moest tekst en uitleg geven in hoorzittingen van het Amerikaanse congres en het Europese Parlement. Het stof daalde neer en sindsdien steeg de koers van Facebook met 26 procent naar het hoogste niveau ooit afgelopen woensdag. Beleggers verwachtten klinkende cijfers en een klaterend dividend. Maar ze kwamen bedrogen uit. Facebook verwacht een periode van gematigde groei en veel hogere kosten, omdat het bedrijf de privacy van gebruikers van Facebook, Instagram en Whatsapp moet gaan beschermen. Dat deed de stemming onder beleggers omslaan.

Nepnieuws leidde onlangs in India tot moorden. Alleen al in het tweede kwartaal stegen die kosten met 7,4 miljard dollar (6,3 miljard euro), en lagen die vijftig procent hoger dan een jaar geleden.

Daar zal het de komende jaren niet bij blijven, waardoor de winstmarge onder druk komt te staan. Dit luidt het einde in van de winstpercentages met dubbele cijfers, zei Wehner. Zo landt Facebook hard en komt het neer in de wereld van multinationals met 'normale' winstmarges. Al blijft het een bedrijf met een exeptioele hoeveelheid gebruikers: 2,5 miljard.

De verkopen van Facebook stegen in het tweede kwartaal met 42 procent tot 13,2 miljard dollar (11,3 miljard euro). Dat is de langzaamste groei in drie jaar. In het vergelijkbare kwartaal in 2017 lag de omzet op 9,3 miljard dollar.