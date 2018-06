Facebook deelde data met Chinese bedrijven

Een nieuwe aflevering in de lange serie berichten over hoe Facebook de privacy van zijn gebruikers schendt en te gelde maakt: niet alleen deelde Facebook informatie van gebruikers met zestig makers van mobiele telefoons en tablets, naar nu blijkt waren daar ook vier Chinese bedrijven bij, waaronder Huawei.

Deze telefoonmaker, de op twee na grootste in de wereld, wordt al sinds 2012 gezien als een gevaar voor de Amerikaanse staatsveiligheid. Amerikaanse senatoren zijn daarom bijzonder verontrust over dit nieuwe, tot nu toe door de Facebook-topman Mark Zuckerberg verzwegen detail.

De commissie voor de inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden constateerde zes jaar geleden dat er grote zorgen zijn over de nauwe banden tussen Huawei en de Chinese overheid. En nog steeds wordt Huawei in de Verenigde Staten als een groot probleem gezien in het kader van Chinese spionage-activiteiten in Amerika. Data van gebruikers van de Huawei-telefoons kunnen bij het Chinese staatsapparaat terechtkomen.

Spionage Facebook wist dat Huawei verdacht wordt van spionage voor China, maar heeft aan die wetenschap geen consequenties verbonden, ondanks interne discussies. Facebook maakte indertijd een deal met alle makers van telefoontoestellen (zoals Apple, BlackBerry, Amazon, Microsoft en Samsung, maar ook met Huawei en drie andere Chinese bedrijven) om Facebook op smartphones te laten draaien. Het was vóór de tijd dat sociale netwerken eigen apps hadden voor besturingssystemen als Android van Google en iOS van Apple. Facebook kon zo op de telefoon worden gebruikt en de telefoonmakers kregen automatisch toegang tot data en vrienden van de Facebookgebruiker. Facebook zegt nu dat die gegevens nooit op servers van telefoonmakers terecht zijn gekomen. Of dat waar is, is niet te checken. Wel is de laatste maanden duidelijk geworden dat Facebook privacygegevens enkel en alleen als handel ziet: goed voor de advertentie-omzet.