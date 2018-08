Facebook breekt zijn belofte: Whatsapp gaat bedrijven geld kosten

Advertentie verstoren de gedachtegang, vonden ze. Ze noemden ze zelfs een belediging van de intelligentie. Whatsapp-oprichters Jan Koum en Brian Acton moesten niets van advertenties op hun chatapp hebben. Maar nu de twee het veld hebben geruimd, tast eigenaar Facebook toch de advertentiemogelijkheden af. En bedrijven moeten gaan betalen voor de app, tegen de afspraak in.

Vier jaar geleden beloofde Facebookbaas Mark Zuckerberg bij de overname nog anders. Geen advertenties, geen uitwisseling van data en geen plotselinge betaling voor de app. Whatsapp bleef autonoom, drukten Koum en Acton hun gebruikers ook op het hart. "Niets is zo persoonlijk als het communiceren met vrienden en familie", zei Koum vlak voor de overname. Die hoorde je niet te verstoren, wist de in de Sovjet-Unie geboren Amerikaan. In zijn geboorteland Oekraïne had hij het gespioneer in George Orwells klassieker '1984' aan den lijve ondervonden, zei Koum ooit in een interview. Met privacyschendende advertenties weigerde hij daarom geld te verdienen.

Laat je mensen betalen, dan kiezen ze voor een gratis alternatief Danny Mekic', internetexpert

Maar dat Koum 'wegens een verschil in aanpak' als laatste Whatsappoprichter bij Facebook is vertrokken, kan volgens analisten maar één ding betekenen: Whatsappgebruikers zien binnenkort advertenties voorbijkomen.

Het Hyves-effect Facebook moet wel, zegt internetexpert Danny Mekic'. Jongeren laten het sociale platform links liggen. En dit jaar kelderde de koers een aantal keer flink. Vooral toen bekend werd dat gebruikersgegevens waren gedeeld en mogelijk in de handen waren gekomen van campagnemakers van president Trump. "Facebook heeft ooit gigantisch veel betaald voor Whatsapp om concurrenten voor te blijven. Nu moeten ze wel een verdienmodel ontwikkelen." Particuliere gebruikers, net als bedrijven, simpelweg laten betalen voor de berichtendienst is geen optie, zegt Mekic'. "Laat je mensen betalen, dan kiezen ze voor een gratis alternatief." Betalen, zegt Mekic', kan ook een Hyves-effect teweegbrengen. "Kun je je dat van een paar jaar geleden nog herinneren? Toen zag je op veel Hyvespagina's een icoontje met: deze Hyves wordt niet gebruikt, ik ben inmiddels op Facebook." Ja, Facebook moet zijn best doen om de consumenten vast te houden, zegt beursanalist Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger. Maar het bedrijf is alles behalve noodlijdend. "Het heeft een flinke tik gehad, maar de koers is alweer hersteld. In juli tikten ze zelfs een all time high aan." Waarom dan toch die gehekelde advertenties er doordrukken en een belofte aan de consument verbreken? Omdat stilstand achteruitgang is in Silicon Valley, zegt Mekic'. "Je moet blijven groeien." En, vult Zwanenburg aan, extreem veel moeite hebben consumenten vast niet met de advertenties. "Je went er aan."

