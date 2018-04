Facebook begint een charmeoffensief

De advertentie, die ook stond afgedrukt in Trouw, gaat over de nieuwe Europese privacywetgeving die 25 mei in de Europese Unie ingaat. Ook in kranten in onder meer Engeland, Frankrijk en Duitsland was de oproep de afgelopen dagen te zien. Navraag bij Facebook wijst uit dat de advertentie het eerste deel is van een campagne die het bedrijf de komende weken verder ontwikkelt. Deze moet leiden tot meer duidelijkheid over de privacyinstellingen bij Facebook.

Lees verder na de advertentie

Uit een enquête in de VS blijkt dat nog maar 27 procent van de 3000 ondervraagden vertrouwen hebben in het privacybeleid van Facebook

De campagne is bedacht nadat Facebook naar eigen zeggen ‘luid en duidelijk’ heeft gehoord dat ze gebruikers beter over privacy moeten informeren. Het sociale medium en oprichter Mark Zuckerberg liggen al wekenlang onder het vergrootglas nadat bleek dat data van gebruikers in 2015 werden buitgemaakt door een bureau gelieerd aan de verkiezingscampagne van Donald Trump. Vorige week moest Zuckerberg zich verantwoorden voor het Amerikaanse Congres.

Het charmeoffensief lijkt broodnodig. Uit een enquête van het Amerikaanse Ponemon Institute blijkt dat nog maar 27 procent van de 3000 ondervraagden vertrouwen hebben in het privacybeleid van Facebook. Dit getal schommelde voor het dataschandaal jarenlang rond de 80 procent.

Voorzitter Larry Ponemon zei in de Financial Times dat gebruikers juist veel vertrouwen hadden in Facebook omdat ze er zoveel tijd op spendeerden. Dat Facebook jarenlang niets naar buiten bracht over het datamisbruik stuit volgens Ponemon veel gebruikers tegen de borst.

Op het sociale medium zijn nu veel eenvoudiger privacyinstellingen te zien. Het bedrijf gaat vooralsnog niet minder data van gebruikers verzamelen.