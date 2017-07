Fabrikant van slimme stofzuigers wil de plattegrond van uw huis doorverkopen

Door middel van sensoren kan de stofzuiger vrij door de kamers zoeven, zonder tegen obstakels aan te botsen. De nieuwste Roomba heeft daarnaast een camera, plus vernieuwde sensoren en software. Met deze extra technische snufjes kan de stofzuigerrobot het hele huis in kaart brengen.

Lees verder na de advertentie

Het analyseert de afmetingen van de woonkamer, de vorm van alle objecten op de vloer en de precieze afstand tussen de bank, tafel en lampen. Maar het weet hoogstwaarschijnlijk ook waar de kinderkamer is: de ruimte waar het de meeste speelgoed moet ontwijken.

Maar wat als de consument helemaal niet wil dat deze data wordt gedeeld?

Voordeel van deze data is dat de robot bij een lege accu zelf terug kan rijden naar zijn oplaadpunt, om vervolgens met vernieuwde energie weer op hetzelfde punt verder te gaan. Directeur van iRobot, Colin Angle, denkt echter veel meer met de verzamelde informatie te kunnen. Vooral in smart homes - 'slimme huizen' waar in principe alle elektronische apparaten met elkaar kunnen communiceren - kan een plattegrond handig zijn, vertelt Angle in een interview tegen persbureau Reuters.

(Tekst loopt door onder video)

Audiosystemen kunnen bijvoorbeeld een beter geluid leveren wanneer zij zich aanpassen aan de akoestiek van de ruimte. Registreert de stofzuigerrobot dat er nauwelijks meubels in het huis staan? Gerichte reclame voor een extra bijzettafeltje kan dan effectief zijn. Ook de verlichting, thermostaat en beveiligingscamera’s werken beter wanneer zij de plattegrond van het huis kennen.

Wollig juridisch taalgebruik Bedrijven als Amazon, Google en Apple zijn mogelijk geïnteresseerd in de data die de stofzuigerspion verzamelt. Angle laat aan Reuters weten dat iRobot al binnen enkele jaren een deal kan sluiten met één of meer van deze namen. De bedrijven laten zelf nog niets los over een mogelijke deal. Maar wat als de consument helemaal niet wil dat deze data wordt gedeeld? Angle zegt geen gegevens te verkopen zonder toestemming van de gebruikers. Al heeft hij er volle vertrouwen in dat zij in zullen stemmen wanneer zij de voordelen ervan inzien, aldus Reuters. Toch staat er in de voorwaarden, begraven onder veel wollig juridisch taalgebruik, dat iRobot de informatie mag verkopen zonder toestemming. Veel gebruikers lezen deze teksten niet goed door en klikken op ‘akkoord’ zonder de exacte inhoud te kennen. En hoewel iRobot belooft de data goed te beschermen tegen mogelijke hackers, wil dat niet zeggen dat derden net zo zorgvuldig met de plattegrond van je huis omgaan. De ophef over de plannen van iRobot staat niet op zichzelf. Roomba is slechts een van de vele apparaten die data verzamelen over hun gebruikers. Dat maakt het leven makkelijker, maar, zo vinden critici, het blijft onduidelijk wat er precies mee gebeurt, en hoe je als consument controle kan houden over je eigen gegevens. Zo staat sinds kort ook veel 'slim speelgoed' in verbinding met het internet. Door een hack waren eerder dit jaar ruim 2 miljoen gesprekken tussen ouders en kinderen online te beluisteren.

Lees ook

Hoe een onschuldig ogende pop opeens een afluisterapparaat bleek: pop Cayla slaat alles wat een kind zegt op op een server. Europese richtlijnen om misbruik tegen te gaan, zijn er niet.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.