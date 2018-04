Fabio Jakobsen wint onthoofde Scheldeprijs

Alsof het podium al vastlag: de Scheldeprijs 2018 zou worden betwist door veelvoudig winnaar Marcel Kittel, Dylan Groenewegen en Arnaud Démare, was de prognose. Het werd heel iemand anders: de 21-jarige Nederlander Fabio Jakobsen boekte de grootste overwinning uit zijn jonge carrière.

Jakobsen, geboren in het Gelderse Heukelum, was hoogstens outsider in de Scheldeprijs, die al jaren als een sprintersbal wordt beschouwd. De overwinning van de eerstejaarsprof eerder dit jaar in Nokere Koerse, een wat minder grote koers in Vlaanderen, had hem doen opvallen. Maar of hij daadwerkelijk kon sprinten tegen de gevestigde namen, dat was nog afwachten.

Best een goede erelijst om op te staan, deze Fabio Jakobsen

Die gevestigde namen, dat waren onder meer de Franse kampioen Démare en de Nederlands kampioen Groenewegen. Zij leken de favorieten op het hertekende parcours, waarin lange tijd door ‘waaierland’ Zeeland werd gereden. Tot zij halverwege hun kansen eigenhandig vergooiden.

Een deel van het peloton was na een valpartij genoodzaakt te achtervolgen, tot zij bij een spoorwegovergang kwamen waar de spoorbomen langzaam dichtgingen. Een renner is dan verplicht te stoppen, maar onder meer Démare en Groenewegen reden samen met drieëndertig anderen door. De jury was onverbiddelijk en nam de hele groep uit koers.