Fabio Jakobsen is na een moeilijke periode weer de beste in de Scheldeprijs

In de week tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is de Scheldeprijs voor de meeste renners een tussendoortje, maar voor Jakobsen was het een heel belangrijke wedstrijd. De carrière van de titelverdediger leek zich in februari nog precies zo door te zetten als in zijn doorbraakjaar 2018. De jonge sprinter van Deceuninck-Quick-Step (22 jaar) won in de Ronde van de Algarve meteen de eerste rit. Een seizoen vol zeges leek in de maak.

Maar na de Algarve viel het een tijdje stil. De man die vorig jaar doorbrak met acht overwinningen kwam er niet aan te pas. In Parijs-Nice werd hij vorige maand bovendien ziek; er kwam een ‘virusje overheen’. “Topsport is in die zin keihard”, zei hij tegen de Belgische zender ‘Sporza’. Hij won niet, en dat stak.

Niet panikeren Gisteren in de Scheldeprijs, die bijna 150 kilometer in Nederland werd ­verreden en wordt gezien als een groot feest voor de sprinters, werd het eigenlijk meteen een rit tegen de wind. Drie keer brak het peloton in grote stukken. Een keer viel Jakobsen, een keer werd hij door de wind verrast. Niet panikeren, leerde hij in de tweede groep van zijn ervaren ploeggenoot Morkov. Het komt wel bij elkaar. Morkov kreeg gelijk en hij en zijn ploeggenoten begeleidden de jonge Nederlander naar de laatste drie­honderd meter. In de eindsprint kwam niemand bij Jakobsen in de buurt. Hij wist zelf ook wel dat het deelnemersveld niet het sterkste ooit was, maar dat maakte hem niet uit. ­Jacobsen klopte zichzelf op de streep weer op de borst en spoot met de champagne zijn door zijn val opge­lopen wond schoon. Hij is weer ­terug.

