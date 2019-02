Fabien Clain, de most wanted Franse jihadist, is door een Amerikaanse drone uitgeschakeld

Clain was een vooraanstaande Fransman in Islamitische Staat, die vooral bekendheid genoot vanwege een geluidsopname waarin hij de verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Parijs uit november 2015 opeiste. Toen verscheen na de aanslagen een zes minuten durend statement op internet waarin Clain verklaarde dat ‘acht broeders met bomgordels’ een aanval hadden uitgevoerd op Frankrijk. Clain zei ook dat de aanvallen ‘nog maar het begin’ waren van een ‘storm’ aan aanslagen die moest volgen.

Op 13 november 2015 kwamen 130 mensen om bij een aanval op onder meer de Parijse concertzaal Bataclan. Behalve de stem van de aanslagen van 2015 was de tot de islam bekeerde Clain ook verbonden aan de man die in 2012 aanslagen pleegde in Toulouse en aan twee broers die verantwoordelijk waren voor de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Allemaal werden zij geïnspireerd door dezelfde extremistische imam. Er wordt ook weleens gesuggereerd dat Clain later fungeerde als mentor voor deze aanslagplegers.

Clain zou zijn omgekomen bij luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag in Syrië. Zijn broer, ook in Syrië, zou gewond zijn geraakt. De twee broers radicaliseerden aan het begin van deze eeuw Toulouse. Voor dat omslagmoment gingen ze door het leven als rappers. Later zongen ze nog jihadistische liederen in.

Na deze dodelijke afrekening, zijn er nog ongeveer honderd Franse jihadisten op vrije voeten in Syrië. Enkele tientallen worden gevangen gehouden door Koerdische strijdkrachten.