Faalt het rechtssysteem, of is de discussie over proefverlof politieke emotie?

In juni 2005 ontsnapt Wilhelm S. tijdens zijn begeleid verlof in 2005 uit de tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug. Hij trekt naar Amsterdam, waar hij Appie Luichies (73) tegen het lijf loopt. Tijdens een boottochtje slaat hij de oude man met een asbak en hamer de hersens in.

De zaak S. is aanleiding voor een parlementaire onderzoekscommissie naar het tbs-stelsel. De moord op de Amsterdamse bejaarde man heeft voor veel politieke opwinding gezorgd – net als eerdere zaken van tbs’ers die weer de fout ingaan. De commissie concludeert in 2006 dat het tbs-systeem ook in de toekomst gericht moet blijven op terugkeer in de maatschappij. Toezicht op verlof wordt strenger, de risico-beoordeling aangescherpt. Opvallend is dat de commissie zich ook uitspreekt over de ‘emotiepolitiek’, de ophef in media en Tweede Kamer na ieder incident tijdens een proefverlof. De spoeddebatten, het eisen van meer maatregelen of intrekken van proefverloven van andere veroordeelden, dragen niet bij aan een oplossing, concludeert ze in haar rapport.

Overeenkomsten

Het lijkt vloeken in de kerk om te wijzen op deze conclusies uit 2006, nu de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de beide betrokken Inspecties twee pijnlijke en vernietigende rapporten hebben uitgebracht over de behandeling van Michael P., de man die Anne Faber doodde. En er zijn zeker verschillen aan te wijzen. Bij de zaak-Anne Faber richt de kritiek zich vooral op de vele fouten in de uitvoering van het proefverlof, de regels rond toezicht en de falende samenwerking tussen klinieken en gevangenissen. Onduidelijk is nog wat de rol is van personeelstekorten in de forensische zorg. Ook kreeg Michael P. van de rechter in 2017 geen tbs opgelegd, de verplichte behandeling die de kans op herhaling van een misdrijf zo klein mogelijk moet maken.

Tegelijkertijd valt de gelijkenis op, in de reacties van politiek en maatschappij. Minister Sander Dekker (rechtsbescherming) wil een actuele risico-analyse verplicht stellen (zo die er al niet zijn), het medisch beroepsgeheim op dossiers van gevangenen moet minder zwaar wegen en andere proefverloven zijn ingetrokken. Het wrange is dat de behandeling van Michael P. relatief ‘licht’ was, omdát hij geen tbs had. Gedetineerden zonder tbs worden immers automatisch voorbereid op terugkeer in de maatschappij. Dit verloopt veel sneller en met minder toetsing dan bij tbs’ers. Maar ook de tbs-maatregel staat al jaren onder druk. Ondanks de positieve effecten: uit alle onderzoek blijkt dat tbs’ers veel minder vaak (een op vijf) de fout in gaan dan gedetineerden zonder tbs (ruim twee op drie).