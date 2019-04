Eythora Thorsdottir danst zich met Europees zilver op de vloer terug naar de top

Het moesten de klanken van het nummer Porto de Magoas worden. Fado, dramatiek in het kwadraat. Thorsdottir, student aan de dansacademie van Lucia Marthas in Amsterdam, heeft het vloerturnen een nieuwe dimensie gegeven. Ze pompt geen salto’s weg zoals de rest, maar combineert acrobatiek met ballet en acteerwerk. Geholpen door coach Patrick Kiens, een meester in choreografie, maakt ze van haar oefening een klein toneelstuk. Haar gezicht toont blijheid, angst, woede, verdriet.

In Polen speelde ze tijdens haar finale geen vampier, zoals ze al eerder deed. Ze was ook geen verwende prinses, één van haar favoriete rollen. Voor haar comeback werd het een meer volwassen act. Een moeder die een kind verloren heeft.

Het zou symbool kunnen staan voor een verloren jaar. De 20-jarige turnster met IJslandse wortels miste in 2018 alle grote toernooien. Op de WK in Montreal in 2017 turnde ze haar laatste grote internationale titeltoernooi. Ze kon toen al niet pijnvrij bewegen door een flinke kneuzing aan haar ribben. Daarna kwam er blessure aan haar pols overheen.

Terug

De turnliefhebbers waren blij dat Thorsdottir er in Polen weer bij was. Vanwege haar sierlijke manier van bewegen is de meerkampster één van de populairste turnsters van de Nederlandse ploeg. Internationaal wordt ze geroemd vanwege haar artisticiteit. Op toernooien wordt ze steevast aangeklampt door concurrenten die een handtekening van haar willen. De geboren Rotterdamse moet het ook hebben van haar sierlijke manier van bewegen. De frêle turnster kan sommige moeilijke combinaties die haar concurrenten maken niet aan. Dat brengt te veel risico. Daarom is het zaak om veel punten te pakken op de uitvoering, de E-score.

Zondag bewees Thorsdottir dat ze weer helemaal terug is. Haar vloeroefening werd beloond met een score van 13,666, goed voor een zilveren EK-plak. Het is haar derde EK-medaille nadat ze in 2017 al zilver won op balk en brons op vloer. Alleen de Franse turnster Mélanie de Jesus dos Santos scoorde zondag beter. Zij werd met 13,833 Europees kampioen. De Française was ook de beste in de meerkampfinale. Thorsdottir werd elfde op de meerkamp.

Nu ze weer op het erepodium staat, kan de weg richting Tokio vol vertrouwen worden voortgezet

Nu ze weer op het erepodium staat, kan de weg richting Tokio vol vertrouwen worden voortgezet. In Rio maakte Thorsdottir haar olympisch debuut. Ze zette daar de beste meerkampprestatie ooit neer voor een Nederlandse turnster met een 9e plek in de meerkampfinale.

Na Rio combineerde ze haar turncarrière met haar studie aan de dansacademie in Amsterdam. Thorsdottir is een alleskunner, net als de Portugese fado-beroemdheid Dulce Pontes. Zij was pianiste, actrice en zangeres. Thorsdottir kan turnen, dansen, én zingen. Ze wil musicalster worden. Maar eerst gaat het vizier op de Spelen in Tokio. De studie staat nu op een laag pitje.